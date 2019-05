Hercegi utód: ezek a nevek a favoritok a fogadóirodák kínálatában

Alexander, Spencer, Arthur és James - a legnagyobb valószínűséggel e nevek valamelyikét, esetleg ezek kombinációját kaphatja Harry herceg és hitvese, Meghan hercegnő fiúgyermeke, legalábbis ha a londoni fogadóirodák tippjei helyesnek bizonyulnak.



A szülők sussexi hercegi, illetve hercegnői címe után egyelőre csak "Baby Sussex" néven emlegetett, 7 font és három uncia, vagyis hozzávetőleg 3260 gramm súllyal született gyermek - aki a hetedik a brit trónutódlási sorban - hétfő hajnalban jött a világra, és születése bejelentésének pillanatában komoly veszteséget okozott fogadójátékosok ezreinek.



A legnagyobb brit fogadóhálózat, a William Hill keddi tájékoztatása szerint a hercegi utód nemére fogadásokat kötők 62 százaléka arra tippelt, hogy Harry és Meghan gyermeke leány lesz.



A brit fogadási piac 25 százalékát ellenőrző cég ezt a fogadási lehetőséget már április elején le is zárta, abból a meggyőződéséből kiindulva, hogy ha ennyire aránytalan a fogadások megoszlása, az arra vall, hogy "valaki valamit tud".



Volt olyan játékos, aki 1500 fontot (570 ezer forintot) kockáztatott - és veszített el - ezen a játéklehetőségen.



A fogadójátékosok zöme annyira biztos volt abban, hogy a hercegi házaspár gyermeke leány lesz, hogy a gyermek nevére beérkező fogadási tétek szintén több mint 60 százalékát a Diana első keresztnévre tették fel. Ezek a tétek természetszerűleg elvesztek annak bejelentésével, hogy a hercegi házaspárnak fia született, és a fogadóipar is ennek megfelelően rendezte át a játéklehetőségeket.



A William Hill keddi kiírásai alapján a cég az Alexander nevet tartja az abszolút favoritnak: erre meglehetősen alacsony nyereményösszeget ígérő 4/1-es odds mellett lehet téteket feltenni. Ezután következik az Arthur (5/1), a James (6/1), a Spencer (9/1) és az Albert (10/1).



Egy másik nagy fogadóhálózat, a Sky Bet kissé más sorrendben és valamelyest eltérő kiírásokkal, de ugyanezeket a neveket kínálta kedden a legnagyobb valószínűségű, vagyis a legkisebb nyereményösszeget kínáló tétekkel. Ennél a cégnél is az Alexander névre lehet a legkisebb nyereményígérettel, 4/1-es kiírással fogadni, utána viszont a Spencer (5/1), az Arthur és a James (egyaránt 7/1), majd az Albert (12/1) következik.



A Sky Bet irodáiban 25/1 téttel lehet fogadni a Philip vagy Phillip névre, és 33/1-es kiírással kínálja a hálózat a Charles nevet.



A Philip/Phillip játéklehetőség a kisfiú dédnagypapájára, Fülöp edinburghi hercegre, II. Erzsébet királynő 98. évében járó férjére utal - ő Philip betűzéssel írja a nevét -, Charles, vagyis Károly pedig nem más, mint Károly trónörökös, a gyermek nagypapája, Harry édesapja, aki majdan az Egyesült Királyság uralkodója lesz.



A Spencer név valószínűleg azért került előkelő helyre a fogadási lehetőségek között, mert ez volt Harry herceg néhai édesanyja, az 1997-ben elhunyt Diana hercegnő polgári családneve. A név keresztnévként is használatos az angol nyelvben.



Harry és Meghan a brit monarchia hagyományaihoz képest valószínűleg gyorsan, várhatóan még a héten bejelenti a gyermek nevét.



A korábbi évtizedekben gyakran heteket kellett várni egy-egy hercegi utód nevének ismertté válására. Károly trónörökösről, II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg elsőszülött fiáról - aki teljes nevén Károly Fülöp Artúr György - például csak születése után egy hónappal, 1948 decemberében, a keresztelőceremónián derült ki, hogy szülei milyen neveket választottak neki.



