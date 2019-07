Hétvégén tartják a Végvári Napokat Gyulán

A szervezők szerdai közleménye szerint péntektől ismét megelevenedik a török kori Gyula. Az Erkel Ferenc Művelődési Központ szervezésében idén is mintegy kétszáz hagyományőrző és több ezer érdeklődő tiszteleg majd az 1566-os ostrom hősei előtt.Mint felidézik, a 16. században a gyulai erődítmény Eger és Szigetvár mellett a három legjelentősebb végvár egyike volt. Kerecsényi László és mintegy 2-2,5 ezer várvédője 1566-ban 63 napon át tartotta a gyulai várat a nagyjából tizenötszörös túlerővel szemben.Íme egy videó a tavalyi rendezvényről:A már hagyományos Végvári Napokon a látogatók megismerhetik a végvári vitézek életét, csatajeleneteken keresztül a kor harci szellemét, a vár és környéke történetét, a hősies védők legendáit, valamint az ostromlók életét is. Az érdeklődők benézhetnek a Várkertben táborozó hagyományőrző egyesületek sátraiba, testközelből láthatják, hogyan öltöztek, mit ettek, hogyan szórakoztak közel ötszáz éve.A rendezvény ebben az évben is a résztvevő hagyományőrzők felvonulásával indul, akik a Kossuth téren és a Vízügyi Igazgatóság előtt díszsortűzzel is tisztelegnek majd a 16. századi várvédők előtt.A hétvége legérdekesebb, leglátványosabb része idén is a hadijáték, amely az 1566. július 2-án kezdődött ostromot eleveníti fel. Tizenöt hagyományőrző csoport játssza újra az ostromot, köztük három új közreműködő is lesz: a cseh Butlers Dragonerregiment, Az Egri Félhold Hagyományőrei és a Nánai Solymosi Vitézek.Idén a szervezők újdonságokkal is várják a közönséget: lesz például korabeli szerszámkiállítás, Középkori Kaszinó reneszánsz játékokkal és Gyulai Boszorkányversen is, ahol szemmel verésben, átokmondásban, seprűn lovaglásban és bájitalkeverésben mérik össze "tudásukat" a résztvevők.