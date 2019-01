Hoppá! Nem csak a zene köti össze Zoltán Erikát és Czutor Zolit

Forrás: Sláger TV

Zoltán Erika és Czutor Zoli, a Sláger TV két népszerű műsorvezetője arról mesélt, hogyan kezdődött tévés karrierjük, milyen érzés számukra két különböző szerepben helyt állni, és hogy hogyan indították a 2019-es évet.Zoltán Erika egy igazi energiabomba. Az ünnepek alatt meg sem állt, a folyamatos fellépéseknek köszönhetően az újévet is hasonló pörgéssel kezdte. Hamarosan a Sláger TV-re is visszatér, ahol a Sláger Best Of és a Nekünk 8 mellett hamarosan egy új műsorban is láthatjuk. Persze a rá jellemző magabiztosság a hosszú, szakmában eltöltött évek alatt alakult ki benne, így az első adását nem kis izgalommal élte meg.– Már ismert énekesnő voltam, amikor Dévényi Tibor felkért egy televíziós műsor, az Elektor Kalandor vezetésére – idézi fel az örökifjú énekesnő.– Ez mélyvíz volt, és hihetetlenül izgultam az első adásnál, hiszen akkor tapasztaltam meg, hogy ha ott hibázok, azt már nem tudom visszaszívni.Azóta Erika a stúdióban is ugyanazzal az alázattal, lelkesedéssel és mindenkit jó kedvre derítő vidámsággal várja vendégeit, és köszönti a nézőket hétről-hétre. – 2013-ban találtuk ki a Sláger TV-vel, hogy legyen egy olyan popzenei műsor, ahol előadók beszélhetnek az aktuális projektjeikről, bemutathatják az új klipjüket, így született a Nekünk 8. A műsor azóta is nagyon sikeres, idén már a hatodik évadot forgatjuk. Különösen szeretem ezt a feladatot, mert itt a műsorvezetés mellett előadóként is feltűnök.A csatorna másik, zenészként is széles körben ismert műsorvezetője Czutor Zoli, aki Zoltán Erikával ellentétben az ünnepek után nagyobb pihenőt tartott, hogy feltöltődve tudjon visszarázódni a dolgos hétköznapokba. Hamarosan ő is visszatér a képernyőre, és zenekarával, a Belmondóval is újra elkezdődik a munka. De mennyiben más számára a műsorvezetés és a színpadi lét?– Teljesen más jelenlétet igényel, amikor zenélek, és amikor konferálok a tévében – árulta el Zoli. – A színpadon nagyon spontán minden, a hirtelen történéseknek is sokkal nagyobb szerepük van, többek között ezért is élvezem annyira. A műsorvezetésnél lényegesen kevesebb teret kap a spontaneitás, éppen ezért a felvételek során sokkal felkészültebbnek és összeszedettebbnek kell lennem.Zoltán Erika és Czutor Zoli mellett több olyan műsorvezetőt is láthatunk a Sláger TV képernyőjén, akiket szintén a zenei szférában ismertünk meg. Ya Ou Feng, az egykori By The Way együttes énekese a zenekari évek után szóló karrierbe kezdett, Abaházi Csaba és Bűdi Szilárd Szili pedig rockzenekarokban játszanak, amikor épp nem a képernyőn találkozunk velük.