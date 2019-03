Idén is megrendezik a Magyar film napját

Több filmes szervezet, filmforgalmazó és országos mozihálózat részvételével vetítésekkel és más programokkal ünneplik idén is április 30-án a Magyar film napját.



A Magyar Nemzeti Filmalap ismét arra buzdítja a filmszínházakat, a forgalmazókat, a művelődési házakat, könyvtárakat, iskolákat és minden egyéb kulturális és oktatási intézményt, hogy csatlakozzanak idén is a Magyar film napja megünnepléséhez, amelyet a filmalap kezdeményezésére tavaly óta április 30-án tartanak - közölte a szervezet hétfőn az MTI-vel.



A programok lehetnek vetítések, találkozók, szakmai beszélgetések, játékos vetélkedők - bármi, amivel a csatlakozó intézmények sikerrel meg tudják szólítani és be tudják vonni a közönséget országszerte. Csatlakozni az eseményhez a filmalap honlapján lehet, ahol a kedvezményes feltételekkel vetíthető filmek listái már elérhetőek.



Mint írják, a magyarországi forgalmazók jelentős része már csatlakozott a kezdeményezéshez és közreműködésüknek köszönhetően kedvezményes feltételekkel kölcsönözhetők a legújabb magyar filmek. A mintegy 70 új mozifilmmel együtt a Magyar Nemzeti Filmalap - Filmarchívum 61 felújított és digitalizált klasszikust tartalmazó listát, továbbá népszerű rajzfilmekből 6 animációs filmcsokrot állított össze, amelyek ugyancsak jelentős kedvezménnyel vetíthetők április utolsó napján.



A 2018-ban hagyományteremtő céllal indított A magyar film napja eseményhez országszerte több mint 100 szervezet csatlakozott, és végül mintegy 50 helyszínen voltak magyar filmes programok mozikban, filmklubokban, iskolákban, könyvtárakban, művelődési házakban Budapesten, a nagyvárosokban és a legkisebb településeken egyaránt - írták a tájékoztatóban.