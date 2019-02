Idén jazzfesztivált is rendeznek a Frankofón Fesztivál keretében

Varga Judit, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára a rendezvénysorozat hétfői budapesti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az immár kilencedik alkalommal megrendezendő Frankofón Fesztivál szerves részévé vált Magyarország színes kulturális életének. Elmondta, hogy a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének (OIF) 84 ország a tagja, Magyarországot 2004-ben a szervezet megfigyelő státuszú tagjává választották.Pascale Andréani, Franciaország magyarországi nagykövete kiemelte, hogy világszerte 275 millióan beszélik a francia nyelvet. Elmondta azt is, hogy idén ismét számos diplomáciai testület, magyarországi minisztérium, valamint kulturális és oktatási intézmény közreműködésével rendezik meg a Frankofón Fesztivált.Frédéric Rauser, a Budapesti Francia Intézet igazgatója elmondta, hogy a fesztivál idén is a Frankofón Filmnapokkal indul, amelyen ezúttal tizenkilenc filmet láthat a közönség.keretében a Budapesti Francia Intézet és partnerei ismét elhozzák Magyarországra a frankofón filmek legjavát. Francia, belga, kanadai, marokkói, svájci, román és tunéziai alkotások is szerepelnek az idei filmnapok programján.Premier előtti vetítésekkel, csak a filmnapokon látható, egyedülálló alkotásokkal és beszélgetésekkel készülnek a szervezők az évente megrendezett eseményre. Természetesen az idén is több francia rendezővel és színésszel találkozhat a budapesti közönség az fesztiválon.Catherine Deneuve, Guillaume Canet, Audrey Tautou, Romain Duris, Omar Sy, Isabelle Adjani, Vincent Cassel – csak néhány név a legnagyobbak közül, akik megmutatkoznak az idei válogatásban.február 27-én a Corvin moziban, de a Puskin moziban, a Toldi moziban és a Széchenyi Gyógyfürdőben is tartanak vetítéseket.Frédéric Rauser kiemelte, hogy Lou Jenet Pajzán kíváncsiság című alkotásának világpremierjét is a filmnapok keretében tartják március 2-án a Toldi moziban. A műsorban szerepel Gaspar Noé tabudöntögető alkotása Eksztázis címmel, de látható lesz Catherine Deneuve főszereplésével a Claire Darling utolsó húzása is, amelyben a francia színésznő filmbeli lányát saját lánya, Chiara Mastroianni játssza.A fesztivál keretében több koncertet is rendeznek a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban és a Müpában, de az A38 is befogad koncerteket, a francia rapper, Riles például Tiger című új lemezével lép fel.A Budapesti Fotófesztivállal közös tárlat lesz Gilles Roudiere kortárs fotográfus En silence című kiállítása. Mindezek mellett színdarabok, könyvbemutatók is várják a közönséget, de két konferenciát is rendeznek. A Francia Intézet nyílt napját pedig március 30-án tartják - tette hozzá az intézet igazgatója.Marius Gabriel Lazurca román nagykövet a programból kiemelte az Egy román történet című román filmdrámát, valamint a Magányos menyegző című vígjátékot. Karima Kabbaj, a Marokkói Királyság magyarországi nagykövete elmondta: a fesztiválon Marokkó többek között a nők helyzetét bemutató, Razzia című filmmel képviselteti magát, de közreműködnek a nagy tollbamondás elnevezésű programban is.Isabelle Poupart kanadai nagykövet azt emelte ki, hogy a Francia Intézettel közösen rendezik meg Denys Arcand québeci filmrendező, forgatókönyvíró, színész és filmproducer retrospektív vetítéssorozatát. Joanna Azzi libanoni nagykövet Rida Yaghi libanoni festőművész kiállítását ajánlotta a közönség figyelmébe.Pierre Labouverie, Belgium magyarországi nagykövete elmondta, hogy többek között Az esküvő című belga-francia-luxemburgi-pakisztáni koprodukciót hozzák el a fesztiválra. Peter Burkhard, Svájc nagykövete kiemelte, hogy két svájci filmet is láthat a magyar közönség. Tunézia pedig sok más mellett az Éjszaka Tunéziában című filmmel képviselteti magát a programban - tette hozzá Ilhem Ammar nagykövet.