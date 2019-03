Így indult a magyar tinilányok sikersztorija

Dallos Bogi két éve indította a 7kornálam! című youtube talkshowját, ahol hétről hétre, egy-egy híres személyiséget invitált meg magához. A harmadik évad második epizódjában a fiatal énekesnő vendége Lina és Panni volt, akik meséltek a videós karrierjükről, magánéletükről, valamint az is kiderült, hogy, milyennek látják most legelső videójukat, 6 év távlatából.Az M2 Petőfi TV-n futó új generációs talkshow lényege az, hogy Dallos Bogi otthonába invitál ismert embereket, hogy kibeszéljék az élet fontos dolgait, sőt még különböző "kihívásokat" is teljesítenek, így még inkább megismerhetjük az igazi oldalukat. Boginál eddig többek között olyan hírességek jártak, mint Pápai Joci, Freddie, Tóth Gabi, Weisz Fanni, Viszkok Fruzsi vagy Jakabos Zsuzsa.A második adás vendégei, az ország legnépszerűbb youtuber párosa, Lina és Panni volt, akik többek között arról meséltek, hogy, mikor és hogyan kezdték el a videózást, melyek a kedvenc részeik maguktól, és hogy mik az előnyei, hátrányai a közös felületnek. Kiderül, hogy ki lenne számukra az ideális híresség, hogy milyen videókat néznek a Youtube-on, valamint, hogy ki nyeri meg kettejük közül, a Bogi által összeállított Limonádé-kvízt.– Bogival nagyjából harmadszorra találkoztunk, amikor átmentünk hozzá, mégis olyan volt mintha ezer éve barátnők lennénk és csak a szokásos csajos estére gyűlnénk össze. Játszottunk, meséltünk egymásnak, kibeszéltük a fiúkat, és rengeteget nevettünk. Alig várjuk a következő pizsibulit – mesélte nevetve Lina és Panni a forgatásról.A friss évadban Bogi többek között Rúzsa Magdit, Caramelt, Henry Kettnert, és Nagy Viktort is vendégül látja lakása kanapéján. A következő epizódban, az ország legnépszerűbb bűvésze, Hajnóczy Soma tűnik fel, aki nem csak azt meséli el, hogy kezdődött karrierje, hanem megosztja a nézőkkel magánéletének egy-egy, kis részletét is. A 7kor Nálam! premier részeit megnézheted az m2 Petőfi Tv-n, hétfőnként 21.05-kor, keddenként pedig Bogi YouTube csatornáján, annyiszor nézed vissza, ahányszor csak akarod.