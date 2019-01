Így törtek be Emilioék otthonába

–

Kifejezetten balszerencsés napot tudhat maga mögött Tina és Emilio, akiknek már a reggel sem indult jól. Tina mosogatógépeamit alig egy éve használ a családfelmondta a szolgálatot.Már reggel ért egy csapás, amikor a mosogatógép nem üzemelt tovább, elromlott. Nagyon szomorú lettem, de bízom benne, hogy meg lehet javítanimondta Tina, akinek pech-szériája itt még nem állt meg.Két csapás ért, először a mosogatógép, aztán pedig az, hogy nem jutottunk be a házba. Kint állt az egész család, a zár viszont nem nyílt. A szomszéd is megpróbálta kinyitni az ajtót, de végül szakembert kellett hívnunkmondta Tina, akiknek otthonába végül a szakember tört utat a zár szétfúrásával.Én alig vártam, hogy vége legyen ennek a napnak. Valahogy az egész nap el volt rontva, semmi nem jött össze. Ráadásul még ez a két dolog is elromlott, nagyon szomorú voltammondta Tina a ma 21:00-tól látható Drága családomban.