Így zöldül a Samsung - Már idén megteszi az első lépéseket, hogy csökkentse a műanyagfelhasználást

A Samsung már 2019-ben megteszi az első lépéseket afelé, hogy a műanyag helyett papírt és egyéb fenntartható anyagokat használjon csomagolási megoldásaihoz.



A vállalat már 2019 első felétől olyan környezetbarát anyagokból készíti többek között telefonjai, tabletei és háztartási gépei csomagolását, mint a papír és az újrahasznosított vagy bioműanyag.



A Samsung a cél érdekében egy új munkacsoportot alakított, amely az innovatív csomagolás lehetőségeit kutatja a legkorszerűbb dizájn, fejlesztés, marketing és minőségellenőrzési folyamatok alkalmazásával.



A Samsung a mobiltelefonok, táblagépek és viselhető okoseszközök dobozaiban található tálcák anyagát műanyagról papírra cseréli, a csomagolás kiegészítő elemeit környezetbarát anyagokból készíti.

A vállalat emellett megváltoztatja a mobiltelefonok töltőinek kialakítását, a fényes borítást matt külső váltja fel, az eddig használt műanyag védőfóliát pedig már nem alkalmazzák a továbbiakban, ezzel is csökkentve a műanyag-felhasználást.



A háztartási gépek, így a tévék, a hűtők, a légkondicionálók, a mosógépek és egyéb konyhai eszközök felszínét védő műanyag borítás helyét újrahasznosított anyagokból és bioműanyagból készült csomagolás veszi át. Ezek műanyaghulladékból és nem fosszilis energiaforrásokból készülnek, mint a cukornád vagy a növényi keményítő.



A Samsung tervei szerint 2020-ra csak olyan papíranyagot használ csomagolásaihoz, valamint kézikönyvei elkészítéseihez, amelyek a globális környezetvédelmi szervezetek, mint a Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa (Forest Stewardship Council), az Erdőtanúsítási Rendszereket Támogató Program (Endorsement of Forest Certification Scheme) és a Fenntartható Erdészet Kezdeményezés (Sustainable Forestry Initiative) hitelesítését már megszerezték.



„A Samsung még több energiát fordít az olyan társadalmi és környezeti problémák kezelésére a jövőben, mint a kimerülő erőforrások vagy a műanyaghulladék jelenléte – mondta el Gyeong-bin Jeon, a Samsung Globális Vásárlói Elégedettség Központjának vezetője. Elkötelezettek vagyunk az erőforrások újrahasznosítása, valamint a termékeinkből származó szennyeződések minimalizálása iránt. Több környezetbarát és fenntartható anyagot alkalmazunk a következő években, akkor is, ha ez növeli kiadásainkat."



Az erdészetek által hitelesített papíralapú csomagolási megoldásokban gondolkozó Samsung már középtávú megvalósítási tervvel is rendelkezik, amely alapján a változást végbe viszi az idei év során. Emellett a vállalat 500 ezer tonna újrahasznosított műanyag felhasználását, valamint 7,5 millió tonna leselejtezett termék összegyűjtését tervezi 2009 és 2030 között.