Ikerlányokat szült a sorozatsztár - fotó

Teljes a nőuralom Jacqueline Bracamontes családjában, miután az egyik legnépszerűbb mexikói színésznő nem­rég életet adott ikerlányainak –A kicsik születésével ötre emelkedett Jacky és férje, Martin Fuentes gyermekeinek száma, ráadásul mind az öt kislány.– Apu és anyu boldog, hogy újabb hercegnők csatlakoztak a családhoz. Egy nagyon stresszes nap után örömmel jelentjük be, hogy megszülettek kislányaink. Paula és Emília nagyok, szépek, éhesek és egészségesek. Kö­szönjük mindenkinek az imát, az energiát és a jókívánságokat – kürtölték világgá boldogságukat még a kórházból egy videó segítségével a büszke szülők.A Candy és a Kettős játszma sorozat sztárja végigizgulta várandósságát, főleg az­után, hogy a dupla gyermekáldás ki­derült, ugyanis 2013-ban is ikreket szült, de kisfiát néhány nappal később elvesztette.Jackyék bíztak ab­ban, hogy lesz egy kisfiuk is, de elmondásuk szerint így is ők a világ legboldogabb em­berei, és végtelenül büszkék gyermekeikre.