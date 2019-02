Ilyen rekord se született még! Látott már ennyi Hupikék Törpikét egy helyen? - videó

Az előző rekordot 2009-ben diákok állították fel Walesben. Az akkori találkozón 2510-en vettek részt.A Németoszági Rekordok Intézete megerősítette, hogy ezt a számot sikerült meghaladni a mostani rendezvénnyel, amelyet egy lauchringeni egyesület szervezett. Ez a baráti társaságból alakult egyesület 2016 februárjában egyszer már megpróbálkozott a rekord elérésével. Akkor a szomszédos Waldshut-Tiengen településen 2149 "hupikék törpöt" számláltak, de egy új rekordhoz még kevesen voltak.A szervezők egyik szóvivője szerint ezúttal számos család érkezett gyerekekkel, ami jelentősen megnövelte a résztvevők számát a három évvel korábbi rendezvényhez képest. A 7700 lakosú Lauchringenből így vált egy napra Aprajafalva.A szervezők szerint a rekordkísérlet felállításánál szigorúak a követelmények: csak azokat a résztvevőket lehet az összeszámolásnál figyelembe venni, akik törpnek öltöztek, és a csoportos fotón is láthatóak. Ezen felül a kék smink vagy megfelelő kosztüm, ahogy a törpsapka is elengedhetetlen.A szóvivő közölte azt is, hogy a mókás akcióból származó bevételeket, korábbiakhoz hasonlóan szociális célokra fordítják a térségben.A világhírűvé vált Hupikék törpikék tavaly ünnepelték hatvanadik évfordulójukat. A mesefigurák megálmodója, Pierre Culliford, alias Peyó jóvoltából először 1958 őszén tűntek fel egy belga képregénymagazinban Johan és Pirlouit (magyarul Janó és Bibice) középkori mesehősök partnereiként, eredetileg Schtroumpf néven.Az első önálló történet 1959-ben látott napvilágot.Noha Peyo 1992-ben elhunyt, a törpök filmjei fia, Thierry Culliford felügyelete alatt készülnek. Több mint 35 különálló kalandjukat tartalmazó albumjaikat 70 országban több mint 50 millió példányban adták el. A "két és fél almányi" magas figurák történetét legalább harminc nyelven forgalmazzák világszerte. A történetekből készült rajzfilmsorozat epizódjainak száma meghaladja a 300-at.