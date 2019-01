Íme, a 2019-as Golden Globe nyertesei - galéria

A brit-amerikai koprodukcióban készült Bohém rapszódia című életrajzi dráma nyerte el a Golden Globe-díjat a drámai filmek versenyében vasárnap a Los Angelesben rendezett díjátadón, a Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók (HFPA) Rami Maleknek, a film főszereplőjének ítélték oda a legjobb drámai színésznek járó díjat. Alfonso Cuarón Roma című filmje is két díjat kapott.Az est egyik nagy nyertese a Romát gyártó Netflix volt, amelyet öt díjjal jutalmaztak.A brit-amerikai koprodukcióban készült alkotás a Queen együttes és szólistája, Freddie Mercury felemelkedését mutatja be, rendezője Bryan Singer. A kritika nem fogadta túlzott lelkesedéssel a filmet, ugyanakkor méltatta Malek kiváló előadását."Köszönöm, Freddie Mercury, hogy életem legnagyobb örömét adtad nekem. Ez a díj téged illet" - mondta Malek a díjátadón.Alfonso Cuarón mexikói rendező elnyerte a legjobb rendezőnek járó díjat Roma című alkotásáért, amely a legjobb idegen nyelvű film kategóriában szintén az élen végzett. A Netflix gyártotta alkotás felidézi a rendező gyerekkorát Mexikóváros egyik negyedében az 1970-es években.A kategória eredményének kihirdetésekor Cuarón azt mondta: "köszönöm a családomnak, köszönöm Mexikónak".Alfonso Cuarón filmjét szerették legjobban az idei filmkínálatból a New York-i és a Los Angeles-i filmkritikusok, akiktől a legjobb filmért járó díjat nyerte el, ezen kívül szeptemberben megkapta a velencei filmfesztivál fődíját és versenyben van az Oscar-díjért is.A Hollywoodot feje tetejére állító amerikai internetes tartalomszolgáltató az est egyik nagy győztese: a fenti díjak mellett megkapta a televíziós kategóriákban a legjobb vígjátéknak vagy musicalnek járó díjat a The Kominsky Method című sorozatával, amelynek főszereplője, Michael Douglas e kategóriában a legjobb férfi színész lett. A Netflix ötödik díját Richard Madden színész nyerte a Bodyguard című televíziós drámai soroztában nyújtott alakításáért.A mozis kategóriákban Glenn Close-nak a The Wife című filmben nyújtott alakításért ítélték oda a legjobb drámai színésznő díját. "Meg kell találnunk az egyéni beteljesedést. Követnünk kell az álmainkat" - hangoztatta a 71 éves színésznő a jelenlévők viharos tapsa között.Close kategóriájában maga mögé utasította a Csillag születik női főszereplőjét, Lady Gagát, Nicole Kidmant (Destroyer), Melissa McCarthyt (Megbocsátasz valaha?) és Rosamund Pike-ot (A Private War).Lady Gaga, aki a Bradley Cooper rendezte Csillag születik női főszereplőjeként debütált filmen, nem távozott azonban üres kézzel, Shallow című dala elnyerte a legjobb eredeti dalnak járó díjat."A zeneiparban dolgozó nőként elmondhatom, hogy zenészként és dalszerzőként nagyon nehéz komolyan vetetni magunkat, de ez a három hihetetlen ember (Marks Ronson, Anthony Rossomando és Andrew Wyatt) felemelt engem" - mondta Gaga a díjat átvéve.A Csillag születik az egyik legtöbb jelölést kapott filmként érkezett a díjátadóra, de csak egyetlen díjat nyert el. Az AP amerikai hírügynökség tudósítója azt írta: "villámlás és mennydörgés rázta meg a 76. Golden Globe-díjátadót" a Bohém rapszódiánál jóval esélyesebbnek tartott Csillag születik alulmaradásával.Musical vagy vígjáték kategóriában Peter Farrelly Zöld könyv című filmje győzött, maga mögé utasítva az Alelnök, a Crazy Rich Asian, A kedvenc és a Mary Poppins visszatér című filmeket.Mahershala Ali a Zöld könyvben nyújtott színészi teljesítményéért kapta meg a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat, és az amerikai szegregációs korszakban játszódó road movie elnyerte a legjobb forgatókönyv díját is."Ez felülmúlta minden várakozásunkat, melyeket a forgatás kezdetekor fűztünk a filmhez" - mondta Peter Farrelly, hangoztatva, hogy a fekete zongorista és az olasz-amerikai sofőr barátságának története reményt adott neki. "Ezt a reményt akartam megmutatni, mivel még mindig megosztó időkben élünk" - hangsúlyozta.Christian Bale nyerte el a musical vagy vígjáték kategória legjobb színészének díját az Alelnök (Vice) című filmben nyújtott alakításáért.Az Alelnök című filmet jelölték a hollywoodi tudósítók a legtöbb, hat díjra, ám Adam McKay filmje nem tudta díjra váltani valamennyi jelölését, csupán a legjobb színész díját nyerte el. A film megosztotta mind a közönséget, mind a kritikusokat.Mozis kategóriákban Regina King kapta meg a legjobb női mellékszereplőnek járó Golden Globe-díjat a Ha a Beale utca mesélni tudna című filmben nyújtott alakításáért."Állj mellénk a szolidaritásban és tégy hozzánk hasonlóan" - utalt beszédében az egy éve kiteljesedett Time's Up mozgalomra, és az esélyegyenlőség nevében ígéretet tett arra, hogy a következő két évben az általa forgatott filmek stábjának felét nők alkotják.A legjobb animációs film díját a Pókember - Irány a Pókverzum című produkció kapta.A Foglalkozásuk: amerikai (Americans) című film kapta a legjobb televíziós drámai sorozat Golden Globe-díját, a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének (HFPA) vasárnapi, 76. gáláján Los Angelesben.A Cecil B. DeMille életműdíjat Jeff Bridgesnek ítélték oda.A HFPA alapított egy újabb, Caroll Burnett komika nevével fémjelzett életműdíjat, amelyet első alkalommal a névadónak, a legendás tévés színésznőnek, a 85 éves Burnettnek adtak át a vasárnap esti gálán.A háromórás gálaesten filmes és televíziós kategóriákban osztották ki a mintegy 90 tagot számláló tudósítótestület 25 trófeáját.Az idei díjszezon első nagy díjátadó gálájának házigazdája Sandra Oh színésznő és Andy Samberg komikus volt.A Golden Globe díjkiosztót hagyományosan az Oscar-ceremónia előtt rendezik.