Indul a Csak színház és más semmi negyedik évada

Március elején indul a Csak színház és más semmi című tévésorozat negyedik, egyben utolsó évada a Duna Televízióban, ahol nyolc héten át követhetik a nézők az epizódokat.



A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), valamint a Megafilm Service közös produkciójának záró szériája március 2-tól heti rendszerességgel, szombat esténként 19 óra 30 perctől lesz látható.



Goda Krisztina, a sorozat kreatív producere az MTI-nek elmondta: a negyedik évad nyolc 52 perces epizódból áll. Folytatják az előző évadok történetszálait, de újak is bekerültek. A történet egyik bástyája továbbra is a Szervét Tibor és Szávai Viktória által vitt Dénes-Petra-szál, de ebbe is bekerült egy új szereplő és új fordulatot kapott a történet.



A sorozat negyedik évadában a Komédiás Színház társulata új kihívás elé néz. A színház magánkézbe került. Dénes úgy dönt, felújíttatja az épületet, és a munkálatok alatt a társulatnak új helyre kell költöznie. Petra a színház életéről szóló regényen dolgozik, amely számtalan titkot, kínos történetet tartalmaz. Mivel a regény miatt elhanyagolja színházi munkáját, Dénes alkalmaz egy lelkes dramaturg gyakornokot, Kingát (Mentes Julcsi), hogy segítsen Petrának.



Goda Krisztina kiemelte, hogy a fiatalokat is szeretnék megszólítani a sorozattal. A szereplőgárdában is több 20 és 30 közötti szereplő tűnik fel. Az egyik új történetszál is fiatalokról szól: az új szereplőként megjelenő Ember Márk egy énekest alakít, akinek menedzsere szeretné, ha színészkedéssel is foglalkozna, ezért megpróbál helyt állni a színházi világban, azonban elég sok nehézséggel találja szembe magát.



A történet szerint a színház a Napfény hotel című zenés darab bemutatójára készül, amelynek főszerepére kérik fel az ismert fiatal popsztárt, Kozma Alexet (Ember Márk). A női főszerepre visszahívják Lilit (Mikecz Estilla), aki hamarosan összetűzésbe kerül a nagyképű celebbel. Lili helyzetét tovább bonyolítja, hogy a darabot Máté (Klem Viktor) rendezi, akivel idő közben szakítottak.



Még egy új szál végigvonul a nyolc epizódon: a színház felvételt hirdet színésznői posztra. A válogatáson két lány (Tóth Eszter és Réti Nóra) is hasonlóan tehetségesnek bizonyul, de csak az egyikük kaphat szerződést, ezért erős rivalizálás indul.



Goda Krisztina megjegyezte, hogy a történet nem csak szerelmi háromszögeket mutat be. A magánélethez kapcsolódó témák mellett megjelenik a pénzszerzés, a színház működésének finanszírozása. Helyet kap a szakmai féltékenység témája, hogy hogyan veszi át az uralmat a fiatal generáció, és ezt hogyan éli meg az idősebb. A sorozatban Cilit alakító Bánsági Ildikó önálló történetszála például, azt a kérdést feszegeti, hogy mit kezdjünk azzal, ha elérjük a nyugdíjas kort, szabad-e még szerelmesnek lenni, vagy az ember alapvetően rendezkedjen be a biztonságra.



Az Alinda-Barna-szálról a forgatókönyvíró elmondta, hogy Alinda (Schell Judit) Norvégiában forgat a sorozat jelentős része alatt. Barna (Csányi Sándor) esetében azzal a dilemmával foglalkozik a sorozat, hogy mit kezdjünk azzal, ha az anyánk beköltözik hozzánk átmenetileg.



A forgatás tavaly nyár elejétől szeptember közepéig tartott. Mivel az eddigi helyszínen, a Thália Színházban rekonstrukció zajlott, ezért a történetben szereplő Komédiás Színházat is felújították, és a sorozatbeli társulat kénytelen volt addig egy művelődési házba költözni.



Az új évadban is megtartották a sorozat cselekménygazdagságát és humorát, a karakterek szerethetőségét - hangsúlyozta Goda Krisztina, hozzátéve: új színt hoz az eddig is "brillírozó" Szervét Tibor figurája, aki ismét fontos szereplője a sorozatnak.



A tervek szerint ez az utolsó évad. "Szerettük ezt a sorozatot, és jó, hogy megszülethetett, de vannak új terveink" - fogalmazott a kreatív producer, aki elárulta, hogy Divinyi Rékával már belekezdtek egy másik széria írásába.



A produkció vezető írója változatlanul Divinyi Réka, az epizódok forgatókönyveit mellette Goda Krisztina és Kormos Anett jegyzi. A producer Kálomista Gábor, a line producer Helmeczy Dorottya. A vezető operatőr Babos Tamás, a vezető rendező Miklauzic Bence, a társrendező Vecsernyés János.