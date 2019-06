Intelligens közlekedési rendszert tesztelhet a Magyar Közút Zalaegerszegen

A Magyar Közút Zalaegerszegen, városi környezetben, jelzőlámpás csomópontokra terjesztheti ki kísérleti intelligens közlekedési rendszerét - a projektet az Európai Hálózat-finanszírozási Eszközből (CEF) valósítják meg - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az MTI-vel szerdán.



A "C-Roads 2 Hungary" című projekt támogatási megállapodása alapján a fejlesztés bruttó 829 millió forintból valósul meg 2020 és 2023 között.



A C-Roads fejlesztés első fázisában elsősorban gyorsforgalmi úthálózaton alakít ki jármű és infrastruktúra közötti kommunikációt a Magyar Közút. A megállapodás alapján az a cél, hogy a zalaegerszegi Járműipari Próbapályán már elérhető teszteseteket valós körülmények között, városi környezetben is kipróbálhassák Zalaegerszegen, szorosan együttműködve az Autóipari Próbapálya Zala Kft.-vel. A C-Roads együttműködés mindehhez nemzetközi fórumot biztosít. A technológia a közeljövő fontos forgalomszabályozási és információs rendszere lesz, ami közvetlen, kétirányú információátadást tesz lehetővé a járművek és az infrastruktúra között, ezzel is támogatva a kapcsolt és autonóm járművek közlekedését - írták.



Közölték: a Magyar Közút régóta foglalkozik intelligens közlekedési rendszerekkel, nyomon követi a legújabb technológiákat. Együttműködési megállapodásokat kötöttek digitális térkép szolgáltatókkal, mint például a Here és a TomTom, szomszédos közútkezelőkkel, mint az osztrák ASFINAG, a szlovén DARS vagy a román CNADNR, valamint létrehozták és üzemeltetik a Nemzeti Adathozzáférési Pontot.



