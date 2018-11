Ismert sportolók is segítenek a Jónak lenni jó kampányban

Az Európa-bajnokságon szereplő női kézilabda-válogatott egy aláírt mezt ajánlott fel, és az első magyar téli olimpiai aranyat megörökítő, dedikált fotóra is lehet licitálni a kampányban. Az adományokból befolyt összegből a cukorbeteg gyermekeket támogatják majd.Történelmi pillanat volt, amikor Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba és Knoch Viktor megszerezte Magyarország történetének első téli olimpiai aranyérmét Phjongcshangban. A siker pillanatait megörökítő fotómontázst az olimpiai bajnokok aláírásával meg lehet vásárolni a közmédia Jónak lenni jó adománygyűjtő akciójában.A befolyt összeget idén a közmédia a cukorbeteg fiatalok támogatására és táboroztatásának segítésére ajánlja fel.A Médiaklikk oldalán további hírességek felajánlott tárgyaira is lehet licitálni, például Polgár Judit dedikált üveg sakk-készletére, Görbicz Anita kézilabdájára és Oláh Gergő bakelit faliórájára. Folyamatosan érkeznek az adománygyűjtésre az újabb felajánlások is. Legutóbb Kovacsics Anikó válogatott kézilabdázó csatlakozott a jótékonysági kampányhoz. A csapatkapitány mezét a válogatott többi tagja is aláírta. A sportoló azt mondta, az egész csapatnak fontos, hogy követendő példát mutassanak.További tárgyakat ae-mail-címre lehet küldeni. A felajánlások mellett pedig folyamatosan hívható a 13 630-as adományvonal is, aki ezt a számot tárcsázza, hívásonként 250 forinttal támogatja a cukorbeteg gyerekeket és fiatalokat. Eddig már több mint 2,5 millió forint gyűlt össze. Az adománygyűjtő akció december 16-ig tart, amikor egész napos műsorfolyammal várja majd a nézőket a közmédia.