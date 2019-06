Ismét Magyarországon a Lord of the Dance

Idén nyáron is vendégszerepel Magyarországon a Lord of the Dance. A több helyszínen is látható produkcióban magyar táncosok is fellépnek - hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



Michael Flatley ír tánccsapata a Lord of the Dance felújított változatával lép fel Magyarországon. Michael Flatley néhány éve koreografálta és rendezte újra az eredeti produkciót: az új táncokat korszerű vizuális, 3D- és fénytechnikával ötvözte, megújult hangzás is.



Mint elhangzott, a színpadtól visszavonult Michael Flatley maga már nem szerepel az előadásban, de figyelemmel kíséri a produkció útját. Az együttesnek három magyar táncos is tagja, közülük Papp-Krén Andrea Morrighan, a csábító nő szerepében, Papp Zoltán pedig a Sötét Nagyúr szerepében látható.



Papp Zoltán a műsorban felidézte, hogy a produkcióval már húsz éve járják a világot. A Veszélyes játékok című előadásban a jó és a rossz örök harca egy álomvilágban látható, ahol bármi megtörténhet.



Papp-Krén Andrea elmondta: nagy kihívás számára a szerep, az ő karakterének van a leghosszabb szólótánca az előadásban.



A Veszélyes játékokat Magyarországon négy városban láthatja a közönség. Június 26-án Szegeden, 27-én Szombathelyen, 28-án Budapesten, 29-én pedig Tokajban látható a produkció.



Papp-Krén Andrea kiemelte: a Tokaj Fesztiválkatlanban látható előadás különleges lesz, hiszen Magyarországon szabadtéren még nem léptek fel az együttessel.



