Itt egy képernyőbeállítás a Windows 10-ben a teljes koncentrációhoz

Amikor maximális koncentrációt igényel egy feladat elvégzése, a képernyőn lévő színes elemek csak elvonják a figyelmünket, és az emailek vagy Facebook-bejegyzések ellenőrzésére és más, kevésbé fontos tevékenységekre csábítanak. Ha el akarjuk kerülni az állandó kísértést, kapcsoljunk szürkeárnyalatos képernyő üzemmódba. - írja a Cmputerworld A Start menüben kattintsunk a Gépház ikonon, indítsuk el a Könnyű kezelést, és menjünk a Színszűrők oldalra. Itt a Színszűrők bekapcsolása tolókát állítsuk "Be" állapotba, majd jelöljük be a Szürkeárnyalatos vagy Inverz szürkeárnyalatos lehetőséget (az utóbbi sötétebbé teszi a világos árnyalatokat és fordítva, így tudunk írni egy fekete háttérre például a Wordben).DE bejelölhetjük az A szűrő billentyűparanccsal történő be- és kikapcsolásának engedélyezését is, így a Windows gomb-Ctrl-C kombinációval ki-bekapcsolhatjuk a szűrőt a Színszűrők oldal meglátogatása nélkül.