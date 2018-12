Janet Jackson, a Def Leppard és Stevie Nicks is bekerül a rockhírességek közé

Janet Jackson amerikai énekesnő, a Def Leppard angol rockegyüttes és Stevie Nicks amerikai énekesnő-dalszerző is bekerül jövőre a clevelandi Rock and Roll Hírességek Csarnokába.



A rockmúzeum csütörtöki bejelentése szerint a 2019-es "újoncok" között van az angol Radiohead, a The Cure, a Roxy Music és a Zombies is.



Az All For You, a That's the Way Love Goes és a Together Again című slágereket is jegyző Jacksonnak harmadik nekifutásra sikerült bekerülnie a csarnokba, csatlakozva testvéréhez Michaelhez, valamint a Jackson 5 formációhoz.



Stevie Nicksnek ez lesz a második beiktatása, ugyanis a Fleetwood Mac együttes tagjaként egyszer már bekerült a rockhírességek közé. Az énekesnő-dalszerző 1981-ben indította el szólókarrierjét a néhai Tom Pettyvel közös Stop Draggin' My Heart Around című dallal, amelyet olyan slágerek követtek, mint az Edge of Seventeen és az I Will Run to You.



Az Ohio állambeli Clevelandben található Rock and Roll Hírességek Csarnokába minden évben a könnyűzene történetének azon jelentős alakjait jelölhetik, akiknek legalább 25 évvel korábban jelent meg az első albumuk. A jelöltekről egy művészekből, zenetörténészekből és a lemezipar képviselőiből álló ezerfős testület szavaz, és a nagyközönség is leadhatja a voksát a csarnok honlapján.



A közönségkedvenc idén a Pour Some Sugar on Me és a Photograph című számokat jegyző Def Leppard angol hardrockegyüttes volt, amely Nickshez és a Roxy Musichoz hasonlóan első nekifutásra bekerült a csarnokba.



A Radiohead angol alternatívrock-banda OK Computer című 1997-es lemezét a kilencneves évek egyik mérföldkövének tartják. Az oxfordi gyökerű zenekart már tavaly decemberben is a nagy esélyesek között tartották számon, de a beiktatásra végül még egy kicsit várni kellett.



A The Cure brit zenekar az alternatív rock egyik legjelentősebb formációja, amelynek olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Friday I'm in Love és a Boys Don't Cry.



A Love is the Drug és a More Than This című számokat jegyző Roxy Music az 1970-es évek progresszív rock szcénájának egyik legismertebb együttese volt.



A Zombies brit rock/beat/pop együttes az 1960-as években élte fénykorát a She's Not There és a Time of the Season című dalokkal.



A 34. beiktatási ceremóniát március 29-én tartják a brooklyni Barclays Központban. A rockmúzeum januárban közöl részleteket a jegyértékesítéssel kapcsolatban. A ceremóniát az HBO televíziós csatorna és a SiriusXM rádió is közvetíteni fogja.