Január 6-ig ingyen nézhetjük újra a Müpa koncertjeit

A Müpa négy új HD-minőségű koncertvideóval bővítette digitális médiatárát, amelyeket szombattól január 6-ig mindenki regisztráció nélkül érhet el.A Bojtorján életműkoncertje mellett Fischer Ádám, Gyenyisz Macujev és a Take 6 koncertjei is újraélhetővé válnak.Az egyik koncertfelvétel egy különleges találkozást örökít meg, amikor az orosz zongoraművész, Gyenyisz Macujev 2015 áprilisában Kocsis Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikusokkal lépett színpadra. Ezen az estén Liszt Ünnepi indulója, Rachmaninov III. (d-moll) zongoraversenye és Schumann III. szimfóniája csendült fel. Macujev az évad művészeként 2019-ben még kétszer tér vissza a Müpába, március 3-án újra a Nemzeti Filharmonikusok társaságában Prokofjev és Sosztakovics műveivel, május 3-án pedig Julian Rachlin hegedűművésszel - közölte a Müpa az MTI-vel.2019 első napja a Müpában mindig a mára hagyománnyá vált újévi hangversenyé, ahol Fischer Ádám Haydn grandiózus művét, A teremtést vezényli. 2019-ben a Düsseldorfi Szimfonikus Zenekar és a Magyar Rádió Énekkara, Fatma Said szoprán, Uwe Stickert tenor és Sebestyén Miklós bariton működik közre a koncerten.Az eseményre a 2017-es hangverseny felvételével hangolódhat a közönség a Müpa oldalán, hiszen akkor a két említett férfi énekes mellett Baráth Emőke, a Purcell Kórus és a Felvilágosodás Korának Zenekara gondoskodott az újévi élményről.Újranézhető a magyar country-együttes, a Bojtorján életműkoncertje is.A zenekar 1982-ben máig egyedüli magyar zenekarként adott koncertet a londoni Wembley stadionban, sőt, az amerikai Johnny Cash is a kedvencei között emlegette őket, 2015-ben pedig több mint 25 éves hallgatás után álltak újra színpadra a Müpában.Az ünnepváráshoz segítheti hozzá a nézőket a világ legtöbb Grammy-jelöléssel büszkélkedő a cappella együttese, a Take 6 is, akik négy évvel ezelőtt léptek fel a budapesti koncertteremben. A zenekar 2019 júliusában visszatér a Müpába és szimfonikus zenekari kísérettel lép pódiumra.Kattintson IDE , és böngésszen a felvételek között!