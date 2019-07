Jó hónap volt a június a TV2-nek

A TV2 júniusban, az elmúlt öt évre visszatekintve, először tudott nyerni a 18-49 és a 18-59 éves célcsoport tekintetében (SHR%, 18-49 évesek: 8,2%; 18-59 évesek: 8,5%, Live, Egész nap). A teljes lakosság körében egész napos viszonylatban tovább erősödött a többi piaci szereplőhöz képest (SHR%: TV2: 10,4%, Live), és így ebben a célcsoportban júniusban ismét a legnézettebb tévécsatorna lett.



A hétköznapok főműsoridős (18:00-22:59) versenyében, júniusban a húsz hétköznapból a TV2 tizenhat napot mondhatott magáénak a teljes lakosság körében, míg a hétvége viszonylatában a verseny kiegyensúlyozott, hiszen mind a TV2, mind az RTL Klub 5-5 napot nyert a nézőkért folytatott versenyben. (Live, SHR%, 4+, Hétköznap 18:00-22:59, Hétvége 18:00-22:59).



Töretlen a TV2 Csoport sikere, hiszen 2019 júniusában ismét mindhárom vizsgált célcsoportban (4+, 18-59, 18-49 évesek) megelőzte az RTL Magyarországot, és a teljes lakosságot tekintve előnye 5,2 százalékpontra nőtt (SHR%: TV2 Csoport: 24,2%, RTL Magyarország: 19,0%, egész napra vonatkozó Live adatok alapján). A kábelportfólió – ugyancsak az előző hónapokhoz hasonlóan – az egész nap, illetve a főműsoridő tekintetében is magasabb együttes közönségarányt ért el, mint az RTL Magyarország kábelportfóliója mindhárom fent említett célcsoportban.



„Elismerés számunkra, hogy a stratégiánk, amit 2016-ban kidolgoztunk és lépésről lépésre végrehajtottunk működik, a számok magukért beszélnek. 2019 júniusában a TV2 megelőzte az RTL Klubot, a TV2 Csoport és a kábelcsatornáink pedig az elmúlt hónapokhoz hasonlóan tartják piacvezető pozíciójukat. Itt nem állunk meg, nagyon izgalmas őszre készülünk, így továbbra is érdemes lesz a TV2 Csoport csatornáira kapcsolni" – tette hozzá Fischer Gábor a TV2 Csoport programigazgatója.



Júniusban a Bezár a Bazár! a hétköznapi műsorok között a 18-49 évesek körében a 20 hétköznapból az összes tévéműsort figyelembe véve 10 napon a napi toplista élén végzett. (Live, 18-49, Egész nap, AMR).



A hétköznap délelőtti magazinműsorokat tekintve a teljes lakosságon belül (Hétköznap: 6:00-11:59) júniusban a Mokka - két hétköznapot kivéve - újra a toplista élén végzett. A teljes lakosság körében a június 24-i adás volt a hónapban a legnézettebb, 19,3%-os közönségaránnyal, míg a 18-59 évesek körében a június 27-i adás ért el kiemelkedő, 18,3%-os részesedést.



A saját idősávjában a Ninja Warrior második évadának ismétlése is a képernyők elé szegezte a nézőket, hiszen mind a tíz adásával győzelmet tudott aratni a teljes lakosság mellett a 18-49 és a 18-59 évesek körében is (Live; SHR%). A műsor idősávjában a kiemelt célcsoportok tekintetében a nézők közül június 25-én választották a legnagyobb arányban a műsort, a tévét néző 18-49 évesek 13,5%-a, és a tévét néző 18-59 évesek 12,2%-a (SHR%, Live).