Jogot tanult és távolugrott a legszebb amerikai lány - fotó

A nagyszabású nevadai esemény sztárja Cheslie Kryst lett, a 28 éves lány a legidősebb nyertes a verseny történetébenNemcsak a küllemet, de a belső szépséget is díjazták, s fontos volt, hogy a legszebbnek az esze is vágjon mint a borotva. Cheslie valóban eszes lány, kitűnő eredményekkel végzett a karolinai egyetemen jogi karán, s jelenleg jogászként dolgozik. A sport világában is otthon van, korábban hétpróbázott, a távolugrás ment neki a legjobban.