Jövő héten Magyarországon lép fel a Dead Can Dance

Hét év után ismét Dead Can Dance-koncert lesz a Papp László Budapest Sportarénában. A világzene egyik kultikus csapata szerdán lép fel a fővárosban. A Dead Can Dance A Celebration - Life & Works 1980-2019 című turnéja keretében zenél a Sportarénában. Az együttes Prágából érkezik Budapestre (a cseh fővárosban hétfőn játszanak), majd Belgrádba utazik tovább, ezt követően pedig Plovdivban, Szalonikiben és Athénban lépnek fel. A Lisa Gerrard énekesnő és Brendan Perry multiinstrumentalista által alkotott csapat 1981-ben alakult Ausztráliában, de 1982-ben áttette működését Londonba. A jellegzetes Dead Can Dance-es világzenei hangzást a neoklasszikus, emelkedett muzsika jelenti, amely a nyolcvanas évek közepétől teljesedett ki és felfedezhetőek voltak benne arab-bizánci elemek, középkori spanyol, kelta, ázsiai és dél-amerikai hatások egyaránt. Az együttes olyan, ma már klasszikusnak nevezhető számokat írt és adott elő, mint a The Wind That Shakes the Barley, a Sanvean, a Yulunga (Spirit Dance) vagy a Severance.



Hét lemezt készítettek 1996-ig, amikor felfüggesztették működésüket. 2005-ben ismét összeálltak egy turnéra, 2012-ben pedig egy új stúdióalbum született Anastasis címmel, ennek turnéja során a Budapest Sportarénában is felléptek. "Egy-egy koncert számunkra egyfajta ünnep, a közönség pedig mindig kedvezően fogad minket" - mondta korábban az MTI-nek adott interjúban Lisa Gerrard. Egy újabb hosszabb szünet után a Dead Can Dance 2016-ban Eleusis címmel írt dalt, hogy támogassa a görög Eléfszina pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa 2021 címre, amelyet el is nyert.



Tavaly ősszel megjelent stúdiólemezüket, a Dionysust azok a régi európai tavaszi és őszi fesztiválok ihlették, amelyek a görög istennel, Dionüszosszal kapcsolatosak. Az anyag hét mozzanata Dionüszosz mítoszának és kultuszának hét különböző arcát mutatja be.



A Dead Can Dance először 1996 nyarán lépett fel Magyarországon, a Budai Parkszínpadon, a World Music Festival keretében. Lisa Gerrard - akárcsak Brendan Perry - azóta elsősorban szólóelőadóként dolgozik és jelentet meg lemezeket, emellett számos filmzenében működött közre előadóként és dalszerzőként. Énekelt Koltai Lajos 2005-ben bemutatott mozijában, a Sorstalanságban is, amely Kertész Imre irodalmi Nobel-díjas regénye nyomán készült Ennio Morricone zenéjével.