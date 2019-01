Jubileumi koncertre készül a Magna Cum Laude

Vendégelőadókkal ünnepli húszéves fennállását a Magna Cum Laude együttes február 15-én a Papp László Budapest Sportarénában - mondta el Mező Mihály, az együttes frontembere az M1 aktuális csatornán pénteken.



Hozzátette: az olyan régi nagy slágerek, mint a Vidéki sanzon, a Pálinka dal vagy a Színezd újra mellett a zenekar legújabb dala, a Mit ér? különleges feldolgozásban, a Vivat Bacchus a capella formáció bevonásával csendül majd fel a koncerten.



Elmondta: a Magyar Virtuózok vonósnégyesével egy akusztikus repertoárral is készülnek a jubileumra, emellett vendégelőadóként Ferenczi György szájharmonikás, énekes, hegedűs is fellép a koncerten.



Kiemelte: a zenekar az előző születésnapi koncertjeihez hasonlóan ismét disznótoros és pálinkakóstolóval alapozza meg a koncertet az aréna külső udvarán.



A Magna Cum Laude 1999-ben alakult Gyulán. A zenekar megalapítása után hamar országos hírnévre tett szert, hiszen a tagok alig egy hónap közös zenélés után megnyertek egy országos tehetségkutató versenyt. A zenekar húsz éves pályafutása alatt elnyerte Az év együttese és Az év dala Fonogram-díjakat, továbbá az egyik alapítót, Kara Mihályt Az év dalszövegírója díjjal is jutalmazták. Számos tagcsere után az együttes jelenlegi felállása: Mező Mihály (ének), Szabó Tibor (gitár), Kara Mihály (basszusgitár), Lesták Márton (billentyű) és Török Máté (dob).