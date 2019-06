Jubileumi szuperbulira készül a 25 éves Junkies - soha nem látott felállásban csap a húrok közé a banda

Huszonöt év nagyon sok idő – mindenképp szerettük volna megadni a módját az ünneplésnek. Ez a koncert teljesen más lesz, mint amit a közönség megszokott a zenekartól. Olyan produkcióra készülünk, ami minden szempontból újat ad"

Jubileumi évet ünnepel idén a Junkies. A budapesti punk rock zenekar, mely 1994-es alapítása óta igen szép sikereket tudhat maga mögött, a negyedszázados évforduló apropóján nagyszabású születésnapi koncertre készül.A különleges eseményre június 15-én, a budapesti Barba Negra Trackben kerül sor, ahol olyan felállásban áll színpadra a csapat, amilyenre a banda történetében még nem volt példa azelőtt.– magyarázza Szekeres András, a banda frontembere. „A dalokat úgy válogattuk össze, hogy a pályafutásunk minden fontos szakaszát érintsük, közülük néhányat a Junkies korábbi tagjaival adunk majd elő. Nemcsak a közönségnek, nekünk is egy időutazás lesz az egész."Az esemény hangzásban és látványban is sok izgalmat ígér – a pirotechnikai showelemek mellett igazi fényarzenálra számíthat a közönség.Hogy kellőképp megteremtsék a hangulatot, a napokban egy klipet is forgattak a zenészek. A videó egy olyan Junkies-klasszikushoz készült, amely a banda pályafutása során eddig szinte minden koncerten előkerült.„A ’Miattad iszom te állat’ című dal a ’97-es Nihil lemezünkön jelent meg és azóta is nagy közönségkedvenc, sosem maradhat ki a műsorból. Bár annak idején készült klip a dalhoz, úgy gondoltuk, forgatunk hozzá egy újat, hogy ezzel is érzékeltessük, milyen hosszú ideje működik, honnan indult és hová jutott a zenekar" – magyarázza Szekeres.A „Miattad iszom te állat" című dal felfrissített változata a Junkies jubileumi kiadványán is szerepel, amit április 5-én „Negyedszázad kockázat és mellékhatás" címmel jelentetett meg a zenekar.A 73 perces exkluzív válogatásalbum összesen 13 újravett klasszikust és 6 új szerzeményt tartalmaz, amelyek nagy része biztos, hogy a születésnapi koncerten is elhangzik majd.A zenészek június 15-én este 20.30-kor állnak színpadra a Trackben – előttük a Macskanadrág és a Franciaországból érkező High-School Motherfuckers csapata melegíti a közönséget.