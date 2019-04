Júniusban érkezik Santana vadonatúj albuma

A tízszeres Grammy-díjas zenész Africa Speaks című lemeze június 7-én jelenik meg, és feledhetetlen utazást ígér a rock, a jazz és a latin zene világába.



A felvételek Malibun készültek, Rick Rubin (AC/DC, Beastie Boys, Johnny Cash, Lady Gaga, Metallica, The Smashing Pumpkins) stúdiójában.



Az Africa Speaks nem csak azért különleges, mert a producer-legendával közösen készült, hanem mert több dalt is egyben játszottak fel, illetve vendégénekesként a többszörös Grammy-jelölt Buika is közreműködik rajta.