Justin Bieber visszavonul - Pihenőre van szüksége

Rengeteg üzenetet írtatok, hogy szívesen látnátok egy új albumot… Az egész tinédzserkoromat és a 20-as éveim elejét is átturnéztam. Rájöttem – és ezt talán ti is láttátok rajtam –, hogy az utolsó turnén nem éreztem jól magam. Ez nekem sem jó és nektek sem, hiszen fizettek azért, hogy egy energikus, szórakoztató koncerten vegyetek részt. És ezt az élményt a turné végén már nem tudtam megadni nektek

Justin Bieber egy Instagram-bejegyzésben közölte a rajongóival: az utolsó turnéja annyira megviselte, hogy most egy kis pihenőre van szüksége.– írta az énekes.Rajongóinak szánt üzenetében azt is kiemelte, hogy most arra koncentrál, hogy megoldja néhány nagyon mélyen gyökerező problémáját, hogy ne essen szét, hogy életben tartsa a házasságát, és olyan apa lehessen, amilyen mindig is akart lenni.