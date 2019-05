Kamara Virtuózok: egy formáció búcsúzott az első adásban

A Custos Consort formáció búcsúzott a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató ötödik, Kamara Virtuózok elnevezésű évadának első adásában pénteken.



A Duna Televízióban és a Duna Worldön sugárzott műsor új évadában nyolc csapat versenyez egymással, a péntek esti műsorban mind a nyolc formációt - az Aeris Brass Quintetet, a Custos Consortot, a Flauticát, a Harmónia utasokat, a Pontasto gitárkvartettet, Sárközy Lajost és zenekarát, a Seven Saxot és a TanBorEn Triót - láthatták a nézők.



Az adás végén a zsűri elbúcsúzott a Custos Consorttól, előtte pedig Miklósa Erika átadta hegedűjét a neki legjobban tetsző formációnak, a TanBorEn Triónak.



A műsorban a zsűri másik tagja, Várdai István csellóművész kipróbálta a Custos Consort egyik tagjának, Szádvári Sándornak a hangszerét, a viola da gambát, amely sokban hasonlít a csellóhoz, de másképp kell fogni és játszani rajta.



A zsűri tagja ebben az évben is Miklósa Erika Kossuth-, Liszt- és Prima Primissima-díjas énekesnő; Batta András Erkel- és Széchenyi-díjas zenetörténész, a Kis Virtuózok Alapítvány elnöke; Kesselyák Gergely Liszt-díjas érdemes művész, a Bartók Plusz Operafesztivál igazgatója, a Magyar Állami Operaház első karmestere; Balázs János Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra Fesztivál alapítója; Várdai István Liszt-díjas gordonkaművész, a bécsi Zeneakadémia cselló professzora.



A Kamara Virtuózok győzteséről a közönség dönt majd a hatodik adásban, a nézők a döntőbe jutó három formációra szavazhatnak.



A Kamara Virtuózok két műsorvezetője Morvai Noémi és Bősze Ádám. Az adásokat a Duna Televízió és a Duna World sugározza, az M5 kulturális csatorna is ismétli. Vasárnap délelőttönként a Bartók Rádió a Continuo - Kísérjük a Virtuózokat! című magazinműsorában foglalkozik a pénteki adással. A mediaklikk.hu/virtuozok weboldalon és a MédiaKlikk Plusz keretalkalmazásban híreket, érdekességeket, extra tartalmakat találnak az érdeklődők a műsorról.