Kamerák előtt romantikázik Marsi Anikó és Palik László

Karácsony má­sodik napján – sok év után először – munkába indult Palik László, és a festői Dominikáig meg sem állt, hogy az Exatlon Hungary műsorvezetőjeként térjen vissza a képernyőre. Az­óta felborult a Palik, Marsi házaspár élete, alig tudnak beszélni egymással –Ám egy egészen különleges helyzetben, a Tények végén mindennap csevegnek egy kicsit egymással, akad olyan nap, amikor ez az egyetlen lehetőségük a beszélgetésre. Az a pár perc, amíg Palik bejelentkezik a hírműsor végén és elmondja, hogy mi történik az aznap esti adásban, roppant fontos lett kettőjük számára.– Természetesen furcsa, hogy most gyakran csak így tudunk kommunikálni, sőt valamelyik nap kicsit el is érzékenyültem. Nyilvánvaló, hogy alapesetben ennél sokkal többet beszélgetünk egymással, és nem csak telefonon. Így nehéz elmesélni, mi van a gyerekekkel például, hogy mennyire hiányzik nekik az apukájuk – mondta anak Anikó. – De dráma nincsen: átéltünk már hasonló kalandokat. Hisz előfordult már, hogy Laci többhetes autóversenyekre ment, illetve az is, hogy az én munkám miatt nem tudtunk napokig normálisan kapcsolatba kerülni egymással.Palikot az időeltolódás miatt anak is nehéz volt elérni, de forgatás előtt egy pár szót sikerült vele váltani megható beszélgetéseikről.– Egyrészt jó, hogy legalább így tudunk "találkozni", másrészt nagyon bízom benne, hogy az előttünk álló napokban majd egy kicsit több lehetőségünk lesz már beszélni egymással. Eddig ugyanis, amikor én nem a dzsungelben vagy a tengerparton forgattam, ahol nem igazán van térerő, akkor otthon már éjjel volt, és így többé-kevésbé maradtak ezek a hivatalos bejelentkezések – mondta Laci, aki úgy fogalmazott, nem szándékos ez a televíziós romantikázás, egyszerűen csak elgyengül, ha meglátja Anikót.– Őszintén szólva ezekben a "találkozásokban" semmi szándékolt nincs, hiszen egyszerűen csak örülök, hogyha másként nem, legalább egy stúdió komplex technikai arzenálján keresztül látjuk, halljuk egymást. Na, de mindegy is, tudtuk, hogy mit vállalunk, tudtuk, hogy ez mivel jár, tehát tesszük a dolgunkat – fogalmazott Palik.