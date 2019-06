Károly herceg felkereste az új James Bond-film londoni forgatását

Károly walesi herceg látogatást tett csütörtökön az új James Bond-film forgatásán a London külvárosában lévő Pinewood Stúdiókban.



A herceg találkozott a brit titkosügynököt ezúttal már ötödik alkalommal alakító Daniel Craiggel, valamint Ralph Fiennesszal és Naomie Harrissel, akik Bond felettesét, M-et, valamint M titkárnőjét, Miss Moneypennyt alakítják.



A látogatáson Craig és Fiennes körbevezette a brit trónörököst M irodájában, majd Károly herceg megnézett a monitorokon egy jelenetet a készülő filmből. Craig megmutatta James Bond két híres Aston Martin autóját is.



Károly herceg fontos támogatója a Brit Filmintézetnek és a brit hírszerző szolgálatnak is.



Az egyelőre végleges címmel még nem rendelkező, Bond 25 munkacímű filmet az amerikai Cary Joji Fukunaga rendezi, a tervek szerint 2020 áprilisában mutatják be.



Rami Malek, aki idén a Bohém Rapszódia című filmben Freddie Mercury megformálásáért Oscar-díjat kapott, az új James Bond-filmben a főgonoszt fogja alakítani.



(Lead-kép: MTI)