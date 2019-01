Kasszasiker M. Night Shyamalan legújabb filmje, az Üveg

M. Night Shyamalan Üveg című filmjére voltak a legtöbben kíváncsiak az észak-amerikai mozikban a Martin Luther King 90. születésnapját ünneplő hosszú hétvégén.A Bruce Willis és James McAvoy főszerelésével készült thriller 40 millió dollárt forgalmazott a hétvégén és 47 millió dollárt fog hozni a négynapos ünnepen a jegypénztárakban - írta iparági becslésekre hivatkozva a Variety.com.A sebezhetetlen című 2000-ben bemutatott filmje, valamint a 2017-es Széttörve című alkotása folytatását M. Night Shyamalan maga finanszírozta, a 20 millió dolláros költségvetésű film forgalmazást azonban az Universalra bízta az Egyesült Államokban és a Buena Vista Internationalra külföldön. A bemutató hétvégi forgalmazás kissé elmarad ugyan a Universal várakozásaitól, de a film így is a harmadik legnagyobb januári bemutató-hétvégi bevételt hozta az észak-amerikai mozikban.A januári hosszú hétvégén rendszeresen több új filmet is bemutatnak a stúdiók, ám ezen a hét végén meghagyták a teret az Üvegnek.Ezért az Életrevalók alapján készült amerikai film, a The Upside második hétvégéjén is erős, 15,67 millió dolláros jegyeladással büszkélkedhet, a hosszú hétvégén a becslések szerint 19,5 millió dollárt fog forgalmazni, amivel 47,82 millió dollárra nő hazai bevétele.A jegyeladási lista harmadik helyére a tengeri szuperhősről szóló film, az Aquaman került, a Jason Momoa főszereplésével készült film forgalmazása ötödik hétvégéjén 10 millió dollárt jegyzett, és ezzel a jegyeladások már meghaladták a 300 millió dollárt az észak-amerikai mozikban.