Kellemetlen betegséget győzött le az egykori magyar tévés

Müller Attila bár már visszavonult a tévézéstől, de ugyanolyan pörgős életet él, mint akkor, amikor minden nap képernyőn volt. A jelenleg civil szakmát űző egykori műsorvezető másfél-két éve komoly döntést hozott az egészsége érdekében.



"Köszvényem lett a sok vörös hústól, a rohanástól, a sportszegényebb életmódtól. Mondta a doki, hogy ezzel valamit kezdeni kell, először hagyjam el a húst. Szerencsére annyira gyorsan kitisztult a szervezetem, helyreállt a savasság és annyival jobb közérzetem lett már a kezdeti két-három hónapban is, hogy vega lettem. A feleségem már eleve vega volt, így nem volt annyira nehéz a váltás. Szerintem így is nagyon ízletes ételeket lehet enni. Ez volt az egyik ok, a másik inkább lelki eredetű. Ha felmész a netre és megnézed, min mennek keresztül ezek az állatok és mit etetnek meg velünk, elmegy a kedved a húsfogyasztástól, az biztos. Nem sajnálom, hogy így alakult" – mondta a Kalandozóban Müller Attila, aki a húsra nemet, a borra azonban igent mond.



"Szeretem a borokat, olyannyira, hogy villányi borlovag lettem a tavalyi évben. Budafokon nőttem fel, épphogy nem borász lettem, de aztán másfelé sodort az élet. A jó bor szeretete megvan, ősztől tavaszig, egy kellemes nyári estén vagy egy jó ételhez jöhetnek a fehér és a rosé borok" – árulta el az egykori műsorvezető.