Kémprogram fertőzhette meg a WhatsApp felhasználóinak mobiltelefonjait

A WhatsApp üzenetküldő szolgáltató arra kérte felhasználóit kedden, hogy töltsék le a program legújabb frissítését, miután a hírek szerint hackerek kémprogrammal fertőzhették meg az alkalmazást használók mobiltelefonjait.



A Financial Times című napilap írt arról, hogy a WhatsApp telefonhívó funkciójával juttathattak kémprogramokat a felhasználók telefonjaira. A szóban forgó vírusokat állítólag az NSO Group izraeli vállalat fejlesztette ki.



A WhatsApp szóvivője kedden hangsúlyozta: fontos, hogy a felhasználók a program legújabb verzióját használják, illetve frissítsék mobiltelefonjuk operációs rendszerét is, mert így lehet kivédeni a célzott támadásokat, amelyek következtében veszélybe kerülhetnek az eszközökön tárolt adatok. A szóvivő biztosított afelől, hogy a cég folyamatosan dolgozik a legújabb biztonsági fejlesztéseken a felhasználók védelme érdekében.



A Financial Times hírére reagálva az izraeli NSO Group közölte: az általa kifejlesztett technológiát nem ő maga, hanem arra felhatalmazott kormányzati ügynökségek használják, kizárólag a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem céljával. A cég kiemelte, hogy az NSO semmilyen körülmények között nem vesz részt programjai működtetésében vagy célpontok azonosításában. A visszaélésekről szóló állításokat kivizsgálják, és szükség esetén lépéseket tesznek, akár le is állítják a szóban forgó kémprogramot - tették hozzá.



