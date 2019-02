Keretek között: Keresés - filmkritika

A történet szerint David Kim, az özvegyen maradt apuka egyedül nevelgeti gimnazista lányát. A túlzó atyai féltés jegyében persze éjjel-nappal rajta lóg, s haladva a közösségi média nyújtotta lehetőségekkel online is követi. Egy nap viszont lánya nem jelentkezik, s miután David több, a lányának általa is ismert ismerősének felkeresése is kudarcba fullad, bejelentést tesz a rendőrségen. Ezek után Rosemary Vick nyomozó segítségével folytatja a kutatást különböző internetes platformokon keresztül.A “screen life" műfajnak, vagy koncepciónak a lényege, hogy a néző különböző képernyőkön keresztül, aplikációk segítségével követheti végig a cselekményt. Fontos információkat olykor messenger, vagy FaceTime segítségével tudhat meg, de a webkamera képe mellett akár egy lassan mozgó animált képernyővédő is komoly dramaturgiai eszközként szolgálhat. Hogy a történések eszközről-eszközre vándorolnak, egyre nyomasztóbb, klausztrofób érzéssel terhelik meg a nézőt, míg az, hogy egy-egy drámaibb fordulatról csak a szenzációhajhász hírekből szerzünk tudomást olyan, mintha részesei lennénk annak az iparágnak, ami az emberi sorsokat és tragédiákat aprópénzre váltja.Az előbb kiemelt jellemvonások mind hangsúlyosan vannak jelen a filmben, amely nagyon jó érzékkel használja is őket. A külsőségeken túl a közösségi média lelkivilágába is betekintést nyerhetünk, megismerhetjük annak képmutató mibenlétét, ahogy David a nyomozás közben a profilok között kalandozik és adatbázist készít lánya ismerőseiről. Majd persze erre reflexióként bemutatásra kerül az is, amikor az online és az igazi alak a valóságban interferál.De az internet világának segítségével más dolgokra is fény derül. Lánya online jelenléte nagyon jól festi le azt az állapotot, mikor a zűrzavaros külvilág és a megoldatlan problémák miatt valaki a virtuális térbe, és annak közösségeibe menekül, hogy anonimitás mögé bújva más arctalan emberekkel ossza meg problémáit. S persze felszínre kerülnek ennek veszélyei, és okai is, mely utóbbiak az anyuka halála körül keresendőek. Ezen részek taglalása közben más problémákat is felvet a film, kitér a szülő-gyerek konfliktusokra, illetve a feldolgozatlan traumák szülte kommunikációs és magatartásbéli vakvágányokra, a generációs szakadékokra, melyeket a modern kor eszközeinek kontrasztja hangsúlyoz ki még jobban.A Keresés, történetét tekintve bár csavaros, de eléggé egyszerű. Mégis abban a megfogalmazásban, melyet ez a formanyelv nyújt, rendkívül drámaivá és szorongatóvá válik, amihez persze nagyon sokat ad John Cho játéka is. Az applikációk, melyeken a cselekményt követjük végig, használatukat tekintve szinte alig lépnek ki a reális keretek közül, mind az adott program működésének, mind a felhasználói szokásoknak a tekintetében. Ettől válik még zártabbá és valóságosabbá világa, melyet a felsorakoztatott platformok és használóik széleskörű bemutatása alapján jól is ismer. Mi meg csak ülünk, és tehetetlenül nézzük egy kétségbeesett apa szívszorító kálváriáját, aggódunk a kislányért, egy emberként rendülünk meg, mikor bezárul egy ablak, vagy leraknak egy telefont. Nézzük, de nem értjük, be vagyunk zárva, majd az egér ránk kattint.