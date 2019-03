Két újabb budapesti étterem kapott Michelin-csillagot

Újabb két budapesti étterem, a Stand és Babel is bekerült a Michelin-csillagos magyar éttermek sorába. Megőrizte csillagát a Borkonyha, a Costes és a Costes Downtown, továbbra is két csillaggal büszkélkedhet az Onyx.



A Michelin Kalauz Main Cities of Europe kiadványát szerdán mutatták be Bécsben. A kalauzban 38 európai nagyváros legjobbnak ítélt éttermei szerepelnek.



A Michelin-csillagos budapesti éttermek számának hatra emelkedéséről a kiadványt bemutató szerdai sajtótájékoztatón jelen lévő Jókuti András, a Világevő bloggere számolt be elsőként.



A Michelin Kalauz az ismert francia gumigyár gondozásában jelenik meg és a francia gasztronómia bibliájaként tartják számon. A híres csillagokat névtelen ellenőrök ajánlása alapján osztják ki, akik az ételek megkóstolásán kívül alaposan szemügyre veszik az étterem konyháját, edényeit, evőeszközeit, poharait és a mellékhelyiségeket is.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)