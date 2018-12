Kétszer gyorsabb a hagyományos típusoknál egy új amerikai helikopter

Olyan új helikoptert mutatott be helyi idő szerint szerdán a Lockheed Martin és a Boeing amerikai repülőgépgyár, amely kétszer gyorsabban repül a hagyományos típusoknál.



Az F-35 és F-22 lopakodó vadászgépet gyártó Lockheed Martin bejelentette, hogy leányvállalata, a Sikorsky és a Boeing repülőgépgyár bemutatta az amerikai hadsereg helikopterei új nemzedékének szánt Defiant típust.



A Boeing és a Lockheed Martin szerint a Defiantot úgy tervezték, hogy a sebessége a kétszerese legyen a hagyományos helikoptereknek, valamint a fürgesége és a manőverezhetősége is kiváló.



Az új helikopter sajátossága a gép farkára épített légcsavar, amely tolóerőt biztosít a helikopternek. Hasonló megoldást már gyakran alkalmaznak hajóknál, légi járművek esetében pedig növeli a hagyományos típusok sebességét. A hagyományostól eltérő megoldás az is, hogy a gép két koaxiális rotort kap, amelyek egy tengelyen, de ellentétes irányba forognak.



A Lockheed Martin szerint a gépet négytagú legénység irányítja és tizenkét katonát képes szállítani. A két vállalat szerint az új helikoptert a tervek szerint a 2030-as évek elején állítják hadrendbe.