Kétszeres Bond-lánnyal forgat Budapesten Enyedi Ildikó

Enyedi Ildikó rendező-forgatókönyvíró új filmjének, A feleségem története című alkotásnak a budapesti Vasúttörténeti Parkban tartott sajtótájékoztatóján, mellette Mécs Mónika producer.

Enyedi Ildikó új filmjének főszereplői: Louis Garrel francia színész (b), a francia Léa Seydoux (k) és a holland Gijs Naber.

Gijs Naber: "Már egy kicsit Störr kapitány vagyok"

A holland Gijs Naber, a férfi főszereplő Enyedi Ildikó rendező-forgatókönyvíró új filmjének, A feleségem története című alkotásnak a budapesti sajtótájékoztatóján.

Forgatásának feléhez érkezett Enyedi Ildikó új filmje, A feleségem története című alkotás, amelyen jelenleg Budapesten dolgozik a stáb.A féltékenység természetrajzát ábrázoló romantikus film Füst Milán több mint 20 nyelvre lefordított, irodalmi Nobel-díjra felterjesztett A feleségem története című regénye alapján készül.Enyedi Ildikó rendező-forgatókönyvíró a produkció keddi budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a regény túllóg az irodalom és az elmondott történet határain, az élet alapkérdéseivel foglalkozik. Füst Milán egy Ezeregyéjszaka-szerű, labirintusos, sokszínű világot épített fel a regényben, és ezt is szeretnék visszaadni a filmben - tette hozzá.A három országban mintegy hatvan napig forgó, nemzetközi színészgárdát felvonultató film női főszerepét, Lizzyt a francia Léa Seydoux, a férfi főszerepet, Störr kapitányt a holland Gijs Nabert alakítja, mellettük fontos szerepet játszik Louis Garrel is, aki - mint a rendező elmondta - "a láthatatlan harmadik" abban a lakásban, ahol a házaspár lakik.Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó elmondta: ebben a filmben, ahogy az előzőben is, szeretne a háttérbe maradni. Arról szólva, hogy miért választott nemzetközi színészgárdát, úgy vélekedett, hogy a szerző a bolygó hollandi mítoszát dolgozta fel a regényben, amelyben felhasználta mindazt, amit egy nyelv, egy kulturális közeg jelent. "Mindezt tű pontosan használta a legkisebb mellékszereplőig, én csak mentem utána" - fogalmazott a rendező.Bár zömében angol nyelven beszélnek egymással a szereplők, egyikük sem angol anyanyelvű, a filmben mindenki a saját kultúráját képviseli, és ebben a történetben csak kisebb szerepekre van lehetőség magyar színészek számára - mondta.Mint fogalmazott, szenvedélyes szerelmi történetről van szó, a holland hajóskapitány féltékenységi drámája a bájos és frivol francia nővel egy gyönyörű és gyötrelmes kapcsolat magasságait és mélységeit mutatja be.Gijs Nabert elmondta: Enyedi Ildikó egyik tanítványa, Csoma Sándor rövidfilmjében szerepelt, abban látta először a rendező, és ennek nyomán kérte fel a főszerepre. Mint mondta, amikor a könyvet olvasta, rögtön beleszeretett a főszereplőbe, megfogta az élethez, a szerelemhez, a szeretethez való hozzáállása, hogy soha nem adja fel, akár a legmélyebb pontról is igyekszik felkelni.Léa Seydoux a történet egyszerűségét, majd a később kibontakozó komplexitását méltatta. Úgy találta, hogy a történet nagyon titokzatos, érzékeny. Mint mondta, számos oka van annak, hogy kereste a közös munka lehetőségét Enyedi Ildikóval, például érdekelte, a rendező hogyan láttat női szemszögből egy férfiközpontú történetet. Mint mondta, a karakterek összetettsége és az egész projekt lenyűgöző számára.Louis Garrel elmondta, hogy számára a film az álmok nyelvén beszél: minden mindennel összefügg, de közben mégis minden kusza és zavaros. Szerinte a főszereplők is álom-karakterekként jelennek meg.Rév Marcell operatőr kiemelte: a rendezővel mindig azt keresik, hogy hogyan tudnak a legegyszerűbb eszközökkel közel kerülni a szereplőkhöz. Kosztümös filmről van szó, korabeli díszletekben, ruhákban, és azon dolgoznak, hogy ez megfelelő kulisszát adjon a történethez, de ne tolakodjon az előtérbe. Mint mondta, az alkotás filmszalagra forog, mert ezt találták az adekvát módnak az 1920-as években játszódó film elkészítéséhez. Mint mondta, ez nagyobb koncentrációt igényel a stábtól, ami a munka javára válik.Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója felidézte, hogy Enyedi Ildikó évtizedek óta tervezgette A feleségem története megfilmesítését. Pályázata ezért kidolgozott volt, egy változat elkészítése után már kezdődhetett a gyártás előkészítése.Havas Ágnes kiemelte: örömteli pillanat volt a Filmalap döntőbizottság számára, hogy a rendező regényadaptációval pályázott, hiszen a magyar irodalom gazdag a nagyszerű történetekben, az alkotók pedig ritkán választanak közülük.A tízmillió eurós (3,1 milliárd forint) költségvetésű filmhez Magyarország mintegy 6 millió euróval járul hozzá: a Filmalap 1,15 milliárd forinttal támogatta a gyártást, másfél millió forinttal a forgatókönyv-fejlesztést és ötmillió forinttal a gyártás-előkészítést - ismertette a finanszírozást Havas Ágnes.Mécs Mónika producer tájékoztatása szerint a forgatás 31. napján tartanak, Hamburgban már 11 napot forgattak, jelenleg Budapesten dolgoznak július 4-ig, majd augusztus 22-23-tól Máltán fejezik be a film forgatását, amely várhatóan szeptember 2-ig tart. A belső felvételeket a Filmalap Mafilm Igazgatóság fóti stúdiójában rögzítették, míg a Párizsban játszódó külső jeleneteket Budapest több helyszínén, köztük a Vasúttörténeti Parkban veszik fel.Mint elhangzott, komplikált utómunka folyamat várható, a bemutató pontos időpontja még nem tudható. Az Inforg-M&M Film vezetésével a német Komplizen Film, az olasz Moliwood és a francia Pyramide koprodukciójában, a német-francia Arte, az olasz RAI, az RTL Klub, az Eurimages és a Kreatív Európa Média támogatásával készülő film magyarországi premierje 2020 végén, vagy 2021-ben lesz.A film vágója Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Flesch Andrea, a VFX Supervisor Klingl Béla, a zeneszerző az olasz Teho Teardo.Minden nap egyre közelebb kerül a karakterhez, akit megformál, úgy érzi, ő már egy kicsit Störr kapitány - mondta el Gijs Naber, Enyedi Ildikó A feleségem története című kosztümös filmjének főszereplője az MTI-nek a félidejében járó forgatás sajtóértekezletén."Megtiszteltetés Ildikóval dolgozni, mert nagyon intelligens, precíz rendező" - hangsúlyozta a holland színész, aki korábban Enyedi egyik tanítványának rövidfilmjében szerepelt, így került kapcsolatba a rendezőnővel.Enyedit régóta foglalkoztatta Füst Milán 1942-ben megjelent regényének megfilmesítése. A bolygó hollandi mítoszán alapuló mű főhőse a szerelmi ügyekben járatlan holland hajós, Störr kapitány, aki feleségül veszi Lizzyt (Léa Seydoux) a szépséges francia nyelvtanárnőt. Füst a szerelmi történeten keresztül mesél az élet bonyolultságáról, titokzatosságáról és törékeny szépségéről.Naber elmondta, hogy ez a forgatás azért is különleges számára, mivel az angol nyelvű filmben igazán összetett karaktert játszik egy sok rétegű történetben."Ildikó tökéletesen ismeri ezt a férfit, mivel A feleségem története a kedvenc regényei közé tartozik. Én is nap mint nap próbálok egyre közelebb kerülni a kapitányhoz, amennyire csak lehet. A forgatás során karakterének egyre újabb részleteit fedezzük fel. Már egy kicsit Störr kapitány vagyok" - mesélte a színész."A történet az élet nagy kérdéseit veti fel" - foglalta össze. Mint fogalmazott: mielőtt Störr megismeri Lizzyt, nem érdeklik különösebben a nők, sok történetet hall a hűtlenségükről. Az első reakciója neki is ez az általánosítás, de a következő pillanatban Lizzy magával ragadja, beleszeret, és úgy gondolja, képes lesz ezzel az érzéssel megbirkózni. A közös élet azonban másképp működik, mint gondolta."Ez a helyzet nyilván az ő karakteréről is sok mindent elárul, de ugyanakkor arról is szól, hogyan élje az ember az életét, hogy szeressen, milyen egy kapcsolatban élni?" - mondta.Naber szerint Störr féltékenysége már csak a végeredmény, ami az elbizonytalanodásból fakad. Én vagyok a megfelelő társa ennek a nőnek, megérdemlem a szerelmét? Ezek a gondolatok megingatják, és ekkor lepi meg a féltékenység. "A féltékenység olyan, mint egy kis szörny, benne rejtőzik az emberben, de több köze van ahhoz, hogy az ember bizonytalannak érzi magát valami miatt. Azért is szeretem ezt a karaktert, mert végül mindig eljut odáig, hogy magában keresi a hibát. Küzd az érzés ellen, de nem tudja kiűzni a fejéből, hogy a feleségének viszonya van, pedig nincs rá bizonyíték, és senki sem tudja ezt megerősíteni" - magyarázta.Ez a történet azért is fontos számára - mondta Naber -, mert arról szól, hogyan viselkedjen az ember egy kapcsolatban.Mint hozzáfűzte: ez a film az érzésekről és érzelmekről szól, és kivételes öröm, hogy játszhat benne. "Ildikó mélyen ismeri ezt a történetet, és csak akkor elégedett, amikor egy-egy jelenetben a szereplők képesek megmutatni ezeket az érzelmeket. Ha elsőre nem jutunk el odáig, addig vesszük, amíg nem sikerül megtalálni a valódi érzelmeket, a kapcsolatot köztem és Lea vagy a többi szereplő között" - mesélte."A legnagyobb kihívás az volt, hogy megértsem ezt a karaktert. Az elején viszonyulhatunk hozzá úgy, hogy ez egy féltékeny fickó, de valójában jóval többről van szó, mint féltékenységről, alapvetően arról, hogyan értünk meg egy másik embert egy kapcsolatban, hogyan kezeljük együtt ezt a kapcsolatot, hogy lesz elegünk az elvárásokból. Csak éljük az életünket, éljük meg a pillanatot, legyünk ott, és ne foglalkozzunk az elvárásokkal. Nagyon teszik nekem, hogy ez a szereplő végül megérti. De ez nem egyszerű. Először meg kell küzdenie azért, hogy eddig eljusson" - fejtette ki.Az Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője új filmjét nemzetközi színészgárdával forgatja. A sajtóértekezleten elhangzott, hogy a stáb már túl van a hamburgi forgatáson, ahol többek között néhány komoly hajós jelenetet is felvettek, s jelenleg Budapesten dolgoznak, ahonnan Máltára utaznak tovább.A 38 éves holland színész, Gijs Naber korábban mások mellett az Emma Blank utolsó napjai, a Kéjlak és A Heineken-emberrablás című holland játékfilmekben és több tévésorozatban is szerepelt.