Kezdődik az idei Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató

Az első elődöntővel szerdán megkezdődik az idei Nagy-Szín-Pad! A VOLT Produkció és a Petőfi Rádió tehetségmutatójának mezőnyéből elsőként a Follow the Flow és a KosziJanka ad egy-egy órás koncertet az Akvárium Klubban.Az eseményt hatodik alkalommal rendezik meg. Az idei indulók közül a New Level Empire és a Nomad csütörtökön, a Stolen Beat és a Useme pénteken, a USNK és a Bluebay Foxes szombaton lép színpadra. A nyolc résztvevőt egy több mint száz tagú szakmai grémium választotta ki, a május 16-ai fináléba hárman kerülnek. A zenekarok koncertjeit az M2 Petőfi TV élőben közvetíti.A győztes bemutatkozhat a Sziget, a Telekom VOLT, a Strand és a Campus fesztivál nagyszínpadán, meghívást kap a Petőfi Zenei Díj átadó gálájára, valamint saját dedikált estét kap az Akvárium Klubban. Emellett minden döntős zenekar egymillió forintos videoklip-támogatásban részesül, egyikük vendégzenekari meghívást kap a Budapest Parkba. Az elődöntők valamennyi résztvevője fellép a négy fesztiválon, valamint a MOL Nagyon Balaton eseményein.Az elődöntők során a szakmai zsűri, a tíztagú Nagy-Szín-Pad! Crew tagjai 1-től 10-ig pontozzák a produkciókat, a közönség tizenegyedik tagként voksolhat három platformon (SMS, Instagram,) az aznap fellépőkre 20 órától másnap 20 óráig. A szavazatok összesítése alapján dől el a három döntős, akiket május 13-án reggel jelentenek be a Petőfi Rádióban. Akkor újraindul a szavazás a három döntősre, egészen a finálé végéig már csak a közönség voksol.