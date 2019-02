Kiállították Bansky önmegsemmisítő képét Németországban - A beépített iratmegsemmisítőt azért elrontották

A beépített iratmegsemmisítőt működésképtelenné téve akasztották fel a falra hétfőn Németországban, a baden-badeni Frieder Burda múzeumban Banksy brit graffitiművész Girl With Balloon (Lány léggömbbel) címen elárverezett művét, amely nagy szenzációt keltve félig bedarálta magát a Sotheby's emlékezetes tavaly októberi londoni aukcióján.



A múzeum nem akart a "felforgató, rafinált" utcaművész egy esetleges újabb tréfájának áldozatává válni, és látni, hogy a kép megmaradt része esetleg ledarálja magát, míg az intézmény birtokában van - mondta el a múzeum igazgatója, Henning Schaper.



Mint közölte, a falra helyezés előtt felnyitották a kép keretét, kivették az elemeket a darálóból, és a kábeleket is elvágták. "El akartuk kerülni, hogy három vagy négy nap múlva egy látogató megnyomjon egy rejtett gombot, és folytatódjon a kép megsemmisülése" - mondta.



A botrányos árverés óta Love in the Bin-re (Szerelem a kukában) átkeresztelt képet keddtől március 3-ig tekintheti meg ingyenesen a nagyközönség a német fürdőváros modern és kortárs művészeti múzeumában. Henning Schaper múzeumigazgató azt mondta, hogy nagy érdeklődésre számítanak, főleg a fiatalok és a Banksy-rajongók részéről.



Az igazgató szerint nem pusztán közszemlére teszik a londoni árverésen több mint egymillió angol fontért elkelt műalkotást, hanem az alkotó szándékának megfelelően igyekeznek "demokratizálni a művészetet", így a lehető legtöbb embernek akarják megmutatni a művet, és szimpóziumot is rendeznek arról, hogy milyen körülmények vezetnek "árrobbanáshoz" a műkincspiacon.



Október elején nagy vihart keltett a művészvilágban a Lány léggömbbel, amely félig bedarálta magát a keretbe rejtett iratmegsemmisítővel az után, hogy 1,042 millió fontos (381 millió forint) áron elkelt. A vásárló, egy nevének elhallgatását kérő európai műgyűjtőnő úgy döntött, hogy a történtek ellenére megtartja a képet.



A mára Banksy legismertebb alkotásává vált festmény egy szívformájú piros léggömböt felengedő kislányt ábrázol.



A Sotheby's szerint Banksy az árverésen "valójában nem elpusztított, hanem megalkotott egy művet". Az aukciósház a művészettörténet első olyan alkotásaként ünnepelte a képet, "amely egy aukción, élőben jött létre".



Baden-Baden után a stuttgarti Staatsgalerie művészeti múzeumban mutatják be, ugyancsak ingyenesen, a világhírűvé vált Banksy-művet, amelyet 2002-ben eredetileg a londoni Waterloo-hídra firkáltak fel festékszóróval.