Kiderült mi Mick Jagger betegsége, ami miatt lemondták a turnét - Elég súlyos

Szívbillentyűcsere miatt halasztotta el észak-amerikai turnéját Mick Jagger és zenekara, a Rolling Stones - értesült a Drudge Report amerikai hírportál.Az értesülés szerint a legendás együttes 75 éves frontemberén még ezen a héten New Yorkban végrehajtják a műtétet, és Jagger várhatóan teljesen felépül. A Drudge Report szerint nyárra várható visszatérése a koncertszínpadra.A Rolling Stones szombaton jelentette be honlapján a turné elhalasztását, és eddig nem lehetett tudni, mi baja van a zenésznek. Azt írták csupán, hogy Mick Jaggernek azt tanácsolták: most ne turnézzon, mert "orvosi kezelésre van szüksége".Az együttes áprilisban, májusban és júniusban lépett volna fel számos egyesült államokbeli és kanadai városban.Az énekes-frontember a Facebookon és a Twitteren is elnézést kért a kellemetlenségért. "Sajnálom a történtek miatt az amerikai és kanadai rajongókat" - fogalmazott Mick Jagger, hozzátéve: elkeseredett a turné elhalasztása miatt, de keményen dolgozik azért, hogy minél hamarabb visszatérhessen.