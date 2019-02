Kiderült, milyen adatait félti a magyar internetezők többsége

A magyar internetezők 60 százaléka pénzügyi információinak, banki adatainak biztonsága miatt aggódik a Google megbízásából készített legfrissebb reprezentatív kutatás szerint, amelyet a biztonságos internet napja alkalmából küldtek kedden az MTI-nek.



A Google megbízásából a YouGov több mint 20 országban, köztük Magyarországon készített felmérést a 18 évesnél idősebb internetezők biztonsági szokásairól.



Az eredmények alapján a magyarok 11 százaléka személyes információinak, lakcímének biztonságát félti. A válaszadók 5 százalékának az általa látogatott weboldalak/internetes keresési előzményeinek, 4 százalékának személyes pillanatainak, családi fotóinak, és szintén 4 százalékának a kollégáknak, a barátoknak és a szeretteiknek küldött e-mailek védelme a legfontosabb. Ugyanakkor 10 százalékuk úgy nyilatkozott, hogy nincs olyan információ, amelyet különösképpen védeni szeretne az interneten.



A megkérdezettek 41 százaléka még nem tapasztalt semmilyen online visszaélést, vagy csalási kísérletet. A kutatás szerint a magyarok 28 százaléka kapott adathalász (phishing) e-mailt, 20 százalékuk esetében vírus vagy más kártevő szoftver fertőzte meg számítógépüket, amellyel személyes adatokat manipuláltak, loptak vagy töröltek. 16 százalékuk panaszkodott arra, hogy jogtalanul fértek hozzá a közösségi médiás és/vagy e-mail-fiókjaihoz. Tíz százalékuk pedig arról számolt be, hogy szélhámosság áldozata lett: előre fizetett olyan termékért vagy szolgáltatásért az interneten, amely nem létezett.



Az online fiók védelmének erősítésére számos bevált módszer létezik, ezekkel viszont továbbra is kevesen élnek: a magyar internetezők mindössze 33 százaléka használ eltérő jelszavakat, míg 7 százalékuk ugyanazt a jelszót adja meg minden online fiókjához. A kétlépcsős azonosítást továbbra sem használja egyik online fiókjához sem a magyar internetezők 28 százaléka, ezzel a felmérésben részt vevő országok közül Magyarország a legutolsó helyen áll.



A Google a nagyobb online biztonsághoz azt ajánlja az internetezőknek, hogy a szoftverek legfrissebb rendelkezésre álló verzióját alkalmazzák az általunk használt internetes böngészőkben, operációs rendszerekben és az eszközeiken egyaránt. Érdemes minden fiókhoz egyedi jelszót létrehozni, és a fiókokhoz másodlagos telefonszámot vagy e-mail-címet adni, ezeket pedig naprakészen tartani. A Google szerint növeli a biztonságot, ha beállítják a kétlépcsős azonosítást, ami a felhasználónév és a jelszó megadásán túl egy második lépcsőt is igényel a fiókba való bejelentkezéshez. A második megerősítő lépés lehet egy alkalmazás által generált 6 jegyű kód, vagy egy értesítés, ami egy megadott, megbízható eszközre érkezik.