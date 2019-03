Kihívásra hívják a gyerekeket, hogy több vizet igyanak

A vízfogyasztás népszerűsítésére idén is megrendezik általános iskolásoknak és óvodásoknak a Happy hét elnevezésű rendezvénysorozatot - tájékoztatta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) az MTI-t.



A tizedszer meghirdetett, március 18. és 22. között zajló tematikus hét célja, hogy felhívják a gyerekek figyelmét a vízfogyasztás fontosságára, arra, hogy a szervezetnek naponta két liter folyadékra van szüksége a fizikai és szellemi egészség megőrzéséhez, a cukros italok túlzott fogyasztása pedig már gyermekkorban is elhízáshoz és fogszuvasodáshoz vezethet.



A víz világnapjához (március 22.) kapcsolódó programsorozat megszervezésében az OGYÉI honlapjáról ingyenesen letölthető, részletesen kidolgozott programötletek, játékos feladatok, interaktív oktatóanyagok segítik a pedagógusokat. Regisztrálni március 18-áig lehet.



Közölték azt is, hogy a Happy hét nyereményjátékban az vehet részt, aki megvalósít legalább egy a vízfogyasztást népszerűsítő - az OGYÉI által ajánlott, vagy az iskola, óvoda által kidolgozott - programpontot. A résztvevők között az OGYÉI idén is értékes nyereményeket sorsol ki.



Mint írták, a gyermekkori elhízás komoly népegészségügyi problémát jelent Európában és Magyarországon is. A túlsúly nem csupán esztétikai gond, már gyermekkorban növeli számos betegség - magas vérnyomás, cukorbetegség - előfordulásának kockázatát. Bár a gyermekkori elhízás előfordulási aránya nálunk stagnálni látszik, még mindig minden negyedik fiú és minden ötödik lány túlsúlyos vagy elhízott, és az életkor előrehaladtával az arány romlik.



Az elmúlt időben számos nemzetközi vizsgálat igazolta az elhízás és a cukros, szénsavas üdítők rendszeres fogyasztása közötti összefüggést. Nem véletlen, hogy az üdítőitalok az elsők között voltak a népegészségügy termékadó hatálya alá eső termékek listáján. Emellett a cukros italok fogyasztása bizonyítottan növeli a szintén népbetegségnek számító fogszuvasodás kockázatát is. A magyar gyerekek cukrosital-fogyasztása, így cukorbevitele is jelentősen meghaladja az ajánlást - áll a közleményben.



A Happy hét programjain eddig 450 ezer gyermek vett részt.