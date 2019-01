Kilépni a fényre: M. Night Shyamalan legújabb filmje, az Üveg a trilógia befejező része - kritika

Hogy miért nem mindennapi? A történet visszanyúlik az ezredfordulóra, amikor színre lépett a sebezhetetlen David Dunn és az üvegcsontú Elijah Price. Ekkor még sehol sem volt a 23 személyiséggel rendelkező Kevin Wendell Crumb. Előbbiek a 2000-ben készült A sebezhetetlen című film hősei, míg utóbbi a két évvel ezelőtti Széttörve rosszfiúja. E művek rendezője, M. Night Shyamalan a mostani, Üveg című filmjében összeeresztette a három, szuperképességekkel megáldott hőst, berakta őket egy pszichiátriai intézetbe, és azt mondta, hadd szóljon.Az Üveg tehát két, eredetileg különálló filmet kapcsol össze, amelyek között ráadásul tizenhat évnyi korkülönbség van. Hovatovább e három film stílus szerint és műfajilag is eltér egymástól: A sebezhetetlen egy lassabb vonalvezetésű misztikus dráma, a Széttörve egy torokszorító horror-thriller, az Üveg pedig... nos, az Üveg gyakorlatilag minden: misztikus is, drámai is, ijesztő is, izgalmas is, de leginkább a képregényfilmek műfaját állítja pellengérre. Itt szögezzük le gyorsan: talán önmagában is érdekes és izgalmas lehet az Üveg, de igazán akkor üt nagyot, ha már túl vagyunk A sebezhetetlenen és a Széttörvén (és lehetőleg frissek az élmények). Akkor igenis dörzsölhetjük a tenyerünket, hogy hoppá, vajon mi lesz itt, ha egymásnak feszül a sebezhetetlen Dunn és Kevin legerősebb énje, a Szörny? És ne feledkezzünk meg az üvegcsontú Elijah-ról se! Vajon ő milyen tervet eszel ki ismét? Kinek az oldalára áll a végső, sorsdöntő csatában? Az előzetes várakozások idején ezek a kérdések fogalmazódhatnak meg a nézőben, aztán amikor megjelenik a pszichiáternő, és előáll azzal az elmélettel, miszerint nincsenek is szuperhősök, csak olyan, mentálisan sérült emberek vannak, akik azt képzelik magukról, hogy szupererejük van – onnantól a film fő kérdése: igaza van-e a pszichiáternek, és ha igen, célba talál-e a kijózanító terápia a három páciensnél? Ekkor még csak a film első felében járunk, jóval a rendező védjegyének számító dupla- vagy inkább triplacsavarok előtt.Anélkül, hogy bármi fontosat elárulnék: az Üveg legfőbb erősségét az adja, hogy képes reagálni a világméretű képregényfilm-mániára, ráadásul úgy, hogy egyszerre idézi meg a szuperhősös műfaj hagyományait és mutat neki görbe tükröt. Ilyen értelemben az Üveg tükörként funkcionál, és ezzel a műfaj iránti (ön)iróniával Shyamalan szétfeszíti a műfajiság határait, már-már parodisztikusan. A cselekmény igazi tétje, hogy ezeknek az állítólagos szuperhősöknek sikerül-e kilépniük a fényre, hogy megmutassák valódi arcukat, és hogy bizonyítsák az emberiség előtt: bárkiben szunnyadhat szupererő.A film második fele pont a fent említett műfaji kikacsintásoknak hála lényegesen erősebb, mint az első egy óra. A különböző műfaji klisék szándékosak, és nem azért használja őket a rendező, mert béna, és nem volt jobb ötlete. Az persze egyáltalán nem kizárt, hogy Shyamalan különleges koncepciója nem mindenkinél talál be, és ha az ellenoldal azzal érvel, hogy a rendező csak elmaszatolta A sebezhetetlen és a Széttörve történetvilágát, némiképp azt is el lehet fogadni. Bárhogy is van, örömteli ismét a nagyvásznon látni Bruce Willist, aki mellett még egy sor színészóriás feszít: James McAvoy, aki megint kiválóan hozza a személyiségzavaros őrültet, Samuel L. Jackson, aki Bosszúállók-beli karakterének sötét alteregójaként remekel, de játszik még a filmben Sarah Paulson és a Széttörve női főhőse, Anya Taylor-Joy is.Sikerül-e meggyógyítani a betegeket, ha betegek egyáltalán? (Balról jobbra: Samuel L. Jackson, James McAvoy és Bruce Willis.)