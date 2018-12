`Kimi nem nyal be senkinek´ - kritika a toplistás Räikkönen-könyvről, galéria a Jégemberről

"Csodálatos lenne inkognitóban vezetni a Forma-1-ben" – mondja Kimi. De persze ő is tudja, hogy ilyen világ nem létezik, és nem létezhet. Lehet fűnyírót vezetni inkognitóban, de nem egy hétmillió eurós versenyautót. (Idézet a könyvből.)

Az életrajzi kötet nehéz műfaj, kevés az igazi gyöngyszem. Nekem a csúcs Agassi ""-je , Springsteen ""-je klassz olvasmány, míg a mélypont a Federerről írt "". Utóbbi végtelenül méltatlan Rogerhez.Az utóbbi közel két évtized szélvészgyors pilótájáról, a Jégemberről írt könyvet nagyon vártam. Lehet, hogy Kimi "csak" egy világbajnokságot nyert pályafutása során - attól tartok, mindenféle szempontból indokolt a múlt idő -, ám azt nem lehet vitatni tőle, hogy generációjának legnagyobb egyénisége.Sőt, ha a száguldó cirkusz történetét vesszük alapul, akkor is az A-kategóriás szupersztárok egyike. Ahogy példaképe, James Hunt, Kimi is egyszer ülhetett az F-1 trónjára. Ám a róla szóló történetek - akárcsak Hunt esetében - évtizedek múlva is a Forma-1 aranylapjaira fognak tartozni.szűkszavú nyilatkozatait úgy imádják a rajongói, hogy a finn pilóta köztudottan kerüli a nyilvánosságot. Keveseket enged közel magához, egyik védjegye a titokzatosság. A népszerű finn prózaíró, Kari Hotakainen arra vállalkozott, hogy megismerjük a Jégembert a csillogó díszletek mögött.Hiteles könyv csak úgy születhetett, hogy Kimi az első laptól az utolsóig vállalta az egyik legnagyszerűbb tulajdonságát, az őszinteséget. Beszélt a boldog, de nélkülözésekkel teli gyerekkorról - szülei házában nem volt WC, csak az udvaron -, a féktelen ivászatokról, bulizásokról, pályafutásának hullámvölgyeiről, családi tragédiákról. Talán ott lehet hiányérzetünk, hogy a pilótatársakról nem mond véleményt.Kimi bizalmát sikerült elnyernie a finn írónak, a Jégember megnyílt, a pilóta humoros és megható portréját rajzolhatta meg Hotakainen. A kötet nyelvezete és magyar fordítása remek, elütés, nyelvhelyességi hiba szinte nincs benne. A könyv bőven tartogat drámai pillanatokat, Kimi történetét édesanyja, testvére, felesége, barátai, sőt, két kisgyereke árnyalják.A kép róla különösen nem fekete-fehér. Ezt nem árt észben tartani, amikor sokan Facebook hírek alapján döntenek sorsokról. Egyesek úgy sütnek bélyeget emberekre másodpercek alatt, hogy a poszt pár mondatát sem olvassák figyelmesen. A Räikkönen-könyv esetében érdemes koncentrálni, tanulságos és izgalmas sztorikat kapunk cserébe.