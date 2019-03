Király Viktor és DR BRS megmutatja, milyen Lerch István örökzöldje, a Tűzvarázsló 2019-ben

Viktorral régóta ismerjük már egymást, ha jól emlékszem, úgy 15 éve Linda, a testvére mutatott be minket egymásnak. Régóta szerettem volna közös zenét készíteni vele, és a V’Moto-Rock számánál éreztem azt, hogy na ez az! Ez az ő hangjával fantasztikus lesz."

Maratoni forgatás volt, a 14 órát is meghaladta, a végén pedig már nem csak a fáradtság, hanem a hideg is gondot okozott, de ez persze nem látszik a felvételeken."

Béres Atka személye megkerülhetetlen a budapesti belvárosi éjszakában. Azontúl hogy dj, producer és rapper, alapítóatyja a Rock The City bulisorozatnak is, amely évek óta sok ezer embert mozgósít hetente Budapest prémium szórakozóhelyein, és mostanra már vidéken is egyre több helyszínen. A közönség és a szakma által egyaránt szeretett „doktor úrnak" izgalmas feldolgozásaival sikerült megépítenie egy generációk közötti hidat, ezzel új hullámot indítva.



Király Viktor karrierje tíz éve folyamatosan felfelé ível, tavaly James Blunttal és Jason Deruloval is állt közös színpadon, idén januárban pedig megtöltötte az Erkel Színházat, ahol nem csak rádiós slágerek hangzottak el, hanem a Monarchia Szimfonikusuk közreműködésével szívhez szóló balladák is helyet kaptak a műsorban.

A dal születéséről a páros több részletet is megosztott.- mesélte DR BRS, vagyis Béres Attila, aki nem csak elővette és leporolta Lerch István és Demjén Ferenc egykori felvételét, hanem egy zseniális feldolgozásban hozta vissza újra az éterbe.„Az eredeti szerzők szerencsére nagyon nyitottak voltak, ennek különösen örültünk, annak meg pláne, hogy hallva az átdolgozást, áldásukat is adták, nagyon megtisztelő." - tette hozzá DR BRS., vagyis előkapták a neon ruhákat, a feltűnő mintákat és a melegítőnadrágokat.- mesélte Király Viktor.„A klipben két bandát alkotunk, profi táncosok - tényleg zseniálisak voltak, eszméletlen breakszólókat nyomtak - állnak a hátunk mögött, a csapatok pedig egy táncpárbajjal próbálják kivívni az elismerést, de egy botlás mindent felborít, a végén pedig jön a csattanó, de az már legyen meglepetés." - mondta Viktor., a hírességek sorának pedig közel sincs vége. A Tűzvarázsló így zeneileg és képileg is a tavaszi szezon kedvencének ígérkezik.