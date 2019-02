Kitoloncolhatják az ismert rappert, mert illegálisan tartózkodik Amerikában

Letartóztatták vasárnap 21 Savage ismert atlantai rappert az amerikai bevándorlási hatóságok, mivel kiderült, hogy több mint tíz éve illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.



A rapper 12 évesen Nagy-Britanniából érkezett 2005-ben Atlantába, de vízuma egy éven belül lejárt és azóta nem hosszabbította meg. Eredeti nevén Shayaa Bin Abraham-Joseph a 21 Savage művésznevet felvéve vált ismert előadóvá.



Bryan Cox, a bevándorlási hatóság szóvivője elmondta, hogy a férfi jelenleg Georgia államban van őrizetben, és a szövetségi bevándorlási bíróságon indul ellene kitoloncolási eljárás.



Cox hozzáfűzte, hogy a rappert 2014-ben Georgiában már letartóztatták kábítószer-birtoklás miatt, és nem tud róla, hogy a most 26 éves zenész annak idején védelmet kapott volna az Egyesült Államokba illegálisan érkező gyermekek számára létrehozott DACA-programban, amelyben egyébként nem kaphat helyt, aki bűncselekményt követett el.



Diana LaPolt, 21 Savage ügyvédje a Variety című szórakoztatóipari szaklapban hangsúlyozta, hogy ügyfele szegény sorban élő, hátrányos helyzetű fiatalokat segítő programokban dolgozik, gyakran támogat jótékonysági szervezeteket és sok fiatal példaképének tekinti. Mint mondta: igyekeznek elérni a rapper szabadon bocsátását és "tisztázni az esetleges félreértéseket".



A rappernek egész sor koncertje lenne a közeljövőben, csütörtökön Atlantában lépne fel. Legutóbbi albuma, az I Am > I Was a Billboard 200-as lemezlistájának élén debütált.