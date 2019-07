Kivágták a sokat vitatott jelenetet a Netflix kamaszdráma-sorozatából

Két évvel a széria indulása után, a Netflix kivágta a sokat vitatott öngyilkossági jelenetet a Tizenhárom okom volt (13 Reasons Why) című amerikai kamaszdráma-sorozat első évadából.



A streamingszolgáltató szerint a háromperces jelenetet, amelyben egy tinédzser lány felvágja ereit, "egészségügyi szakértők javaslatára" távolították el a sorozatból. A Netflixen elérhető változatban most már csak az látható, ahogy felfedezik a lány holttestét - olvasható a BBC News honlapján.



"Noha az ilyesfajta érzékeny témák drámai feldolgozása segítheti a jobb megértésüket és arra sarkallhatja az embereket, hogy merjenek segítséget kérni, fontos, hogy ez a nemes szándék felelősségteljes módon történjen" - hangsúlyozta Lorna Fraser, a streamingszolgáltató brit részlegével együttműködő Samaritans nevű jótékonysági szervezet munkatársa.



A 2017-ben indult sorozat egy Hannah nevű tinédzser történetét meséli el, aki 13 felvételt hagy hátra, amelyek mindegyikében azt magyarázza el, miért döntött úgy, hogy kioltja az életét. Az első évad utolsó epizódjában látható, amint a lány felvágja az ereit a fürdőkádban.



A szériát sokan méltatták azért, hogy felhívja a figyelmet az olyan témákra, mint a nemi erőszak, a zaklatás és az önkárosító magatartás. Az öngyilkosságot valósághűen ábrázoló jelenet azonban felháborodást váltott ki a szülők és az egészségügyi szakértők körében.



A sorozat producere, Brian Yorkey a Twitteren elmondta, hogy eredetileg épp azért mutatták be "az öngyilkosságot a maga szörnyű és fájdalmas valójában, hogy senkinek ne legyen kedve utánozni a látottakat". Az egészségügyi szakértők által megfogalmazott aggodalmak nyomán azonban átgondolták ezt a döntést. "Egyetlen jelenet sem fontosabb a show továbbélésénél, és üzeneténél, amely szerint muszáj jobban odafigyelnünk egymásra" - tette hozzá Yorkey.



A Jay Asher 2007-ben megjelent, azonos című regénye alapján készült széria harmadik évada idén érkezik.