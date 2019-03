Klippremier! Hangolódjon egy imádnivaló csajbandával a nőnapra

–

Igazi szabadság-érzéssel kényeztet el minket a HolyChicks. A Magneoton csajos pop-rock négyese "Szabadon" című videóklipjével ad egy kis ízelítőt a pénteken, vagyis nőnapon megjelenő albumából.A dal első hallásra már ismerős lehet azoknak, akik a napokban bemutatott „Most van most" című filmre váltottak jegyet, hiszen a "Szabadon" lett a mozi egyik betétdala, viszont a teljes tracket és a videóklipet most mutatja be a zenekar a nagyközönségnek.A "Szabadon" egy húzós zenei alappal, az életünkről írt szöveggel rendelkező dal, a rockosabb hangzás felé tartó utunk egyik állomása. A klip személyes kedvencem lett. Teljesen önazonosak a buszos jelenetek, nagyon jó barátok vagyunk és imádunk zenélni, én ezt látom minden egyes képkockán. A nőiességünket sem akartuk kihagyni, a stúdiójelenet pont ezt az oldalunkat mutatja meg. Profi kezek között voltunk, remek csapatmunka gyümölcse ez a klipmesélte Tiszai Vivi, az együttes dobosa.A HolyChicks zenekar minden, csak nem klisé. A sztereotípiával szembemenő formáció egyik különlegessége, hogy a rock and roll életérzést erős női energiák generálják. A zenekar tagjai egytől egyig komoly zenei múlttal és jelennel rendelkeznek, és kölcsönösen inspirálják, motiválják egymást. Együttműködésük azt bizonyítja, hogy a szakma és a barátság vegyítése női körökön belül is lehetséges, a lányok kiegészítik egymást a színpadon és a mindennapi életben is.Ennek lehetünk most szem- és fültanúi, hiszen pénteken albumpremierrel, majd pedig egy fergeteges koncerttel csapnak a hétvégébe a csajok, szóval készüljetek fel, hiszen a nőnap idén a girl power-ről és a HolyChicks-ről fog szólni!