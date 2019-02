Klippremier: Stadionrock formában kelnek életre a Márciusi ifjak

Vasárnap debütált a Red Bull Pilvaker legújabb dalának videóklipje. A Petőfi Sándor Márciusi ifjak című verséből készült feldolgozást élőben először március 15-én A Szavak Forradalmán láthatják a nézők a Papp László Budapest Sportarénában. A klipben közreműködött Szabó Simon, Trokán Nóra és Pálmai Anna, a zenei előadók közül pedig Fura Csé, Bom, Papp Szabi és Szivák Zsolti vett részt az adaptáció elkészítésében.– 2017-ben Hámori Gabi és Trokán Nóra szavalta el a Márciusi ifjakat az előadáson, és már a próbákon éreztük, hogy elképesztő ereje van, ezért nagyon szerettünk volna zeneileg is foglalkozni vele – árulta el Takács Ákos, a Pilvaker ötletgazdája. – Nagyon könnyen inspirálódtak belőle az előadók, szokatlanul hamar került mindenki közös nevezőre a dal hangulatát tekintve, úgyhogy nem csoda, hogy egy olyan feldolgozás kerekedett ki belőle, ami a szívünkhöz igen közel áll.A Márciusi ifjakban a Pilvaker csapatának zenei előadói közül Fura Csé, Bom, Papp Szabi és Szivák Zsolti vesznek részt.– Hatalmas várakozás előzi meg az idei Pilvakert, kimondatlanul is mindenki tudta, hogy ebből egyszer Aréna lesz – fejtette ki Papp Szabi a 2019-es A Szavak Forradalma kapcsán. – A csapatszellem, ami rögtön megmutatkozott köztünk. Kérdés nélkül mindenki egyet akart, egy a cél, hogy olyan dalok szülessenek, amelyek az Aréna színpadán is megállják a helyüket. Sikerült egy olyan stadionrockot összehozni a Márciusi ifjakból, ami még inkább megerősíti Petőfi mondanivalóját.A dalhoz készült videóklipben Trokán Nóra, Pálmai Anna mellett Szabó Simon is közreműködött.– Nagyon jól esett szereplőként visszacsöppeni a klipforgatásba, ilyen módon évek óta nem vettem már részt videóban. Szuper volt Trokán Nórával és Pálmai Annával a közös munka, és annak is nagyon örülök, hogy Papp Szabival is együtt szerepelhettem – mondta el a Pilvaker társrendezője, Szabó Simon. – Azt hiszem, egy igazán hazafias dalt sikerült létrehoznunk, és már alig várom, hogy életre keljen az Aréna színpadán!Az első Aréna Pilvakerre tavaly októberben, már a jegyárusítás első napján elfogyott minden jegy, de videoklip segítségével ismét százezrekhez eljuthat egy-egy irodalmi mű adaptációja. A Márciusi ifjak egyedi koncepciós lyric videóját a 235 készítette.