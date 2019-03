Komoly technikai védelemmel kell már megóvni a telefonjukba zombult gyalogosok életét

Két fronton vették fel a harcot

Azoknak az embereknek, akik nem tudnak elszakadni a mobiljuk kijelzőjétől, már nevük is van: ők a smombie-k (a smartphone és a zombie szavak összevonásából), akik már önálló Wikipedia-szócikket is kaptak - írja a bitport Dél-Korea élen jár a halálos közúti belesetek számában is. 2017-ben a halálos közúti balesetek áldozatainak 40 százaléka gyalogos volt. A balesetek egyre többször történtek gyalogátkelőhelyeken, az okok között pedig egyre gyakrabban szerepelt a mobiltelefon.A helyzet olyannyira tarthatatlanná vált, hogy egy állami intézet munkatársai most kidolgoztak egy olyan rendszert, amely az autóst és a gyalogost egyaránt figyelmezteti, hogy gyalogátkelőhelyhez érkezett, és fokozottan kell figyelnie.Egy Szöulhoz közeli városban kísérleti jelleggel vezették be az első rendszereket olyan kereszteződésekben, ahol különösen sok baleset történt., így nagyobb a valószínűsége, hogy a legelszántabb smombie is felkapja a fejét, és kicsit körülnéz.A lap arról is beszámolt, hogy. Egy átkelőhely felszerelése (radarok, speciális ledek stb.) 15 millió wonba (kb. 3,7 millió forint) kerül, és ha a kísérleti program beválik, az ország egész területén felszerelik majd vele a gyalogátkelőket.Az eddigi tesztek egyébként biztatóak: a villódzó fények az autósok közel 85 százalékánál pozitívan befolyásolták a vezetési szokásokat - írják.