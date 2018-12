Koncertek, táncházak és év végi mulatság a Fonóban

A helyszín hagyományos év végi sorozatában tematikusan egy-egy zenei műfaj köré szerveződnek a koncertek, így lesz idén is dzsessz előszilveszter és folkszilveszter, valamint számos világzenei koncert is - közölte a Fonó az MTI-vel.



December 27-én Kollár-Klemencz László a Rengeteg című, kamarazenéből és népzenei hagyományokból is táplálkozó új lemezének anyagából ad ízelítőt, az amerikai blues és a szabadzene határain mozgó szerzeményeit mutatja be a Terra Profonda, a Muzsik és Volkova magyar-orosz dalszerző testvérpár pedig indiefolkos és akusztikus hangzásvilágú szerzeményeiből ad koncertet. Másnap a Góbé zenekar táncházzal egybekötött karácsonyi koncertjére várják a közönséget, december 29-én pedig a Kerekes Band, a Zuboly és Szeder zenél majd.



December 30-án Jazz Előszilveszter címmel a Barabás Lőrinc Quartet lép színpadra, akiket a swing, a tango, a bossa nova és a dzsessz dallamait ötvöző Canarro követ, majd készülő új lemezének dalaiból szemezget a Jü nevű formáció. Évek óta a népzenei és táncházas közeg egyik legnagyobb eseménye a Fonó Folk Szilveszter, ahol reggelig szól a muzsika. Igazi falusi mulatságba csöppenhetnek a résztvevők, akik házias ízekkel és táncházi zenekarokkal búcsúzhatnak az évtől. Idén az Erdőfű zenekar és a Kalotaszegi zenekar zenél. Tánctanárok is segítik a bekapcsolódást, akár már kezdő szinttől is.