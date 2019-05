Korlátozza az élő közvetítést a Facebook

Új korlátozásokat vezet be élő közvetítési szolgáltatására a Facebook, miután az 51 ember életét követelő christchurch-i merénylet elkövetője így közvetítette akcióját.



"Az új-zélandi borzasztó terrortámadást követően megvizsgáltuk, mit tehetünk még annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat ne károkozásra vagy a gyűlölet terjesztésére használják fel" - közölte a Facebook helyi idő szerint kedden.



A Facebook az "egy csapás" irányvonalat vezeti be az oldalon elérhető élő közvetítés korlátozására, ennek lényege, hogy akik az oldalon bárhol megsértik a "legsúlyosabb szabályokat", azoknál azonnal letiltják az élő közvetítés használatát egy meghatározott időtartamra.



A vállalat közölte, hogy az elkövetkező hetekben a korlátozások további kiterjesztését tervezik, például a hirdetések szabályozását.



A tervek szerint a Facebook 7,5 millió dollárt fordít új kutatási partnerségekre, hogy a vállalat fejleszteni tudja a kép- és videoelemzési technológiáját a manipulált médiatartalmak jobb felismerhetősége érdekében, ami problémát okozott a Facebooknak a christchurch-i merényletet követően.



A Facebook már egyébként is változtatott az élő közvetítés egyes szabályain, miután a vállalat a közelmúltban a bírálatok kereszttüzébe került a gyűlöletbeszéd és az élő közvetítés szabályai miatt, miután nem távolította el időben a christchurch-i merényletről készült felvételeket.



Március 15-én egy szélsőjobboldali nézeteket valló ausztrál férfi 51 embert lőtt agyon az Új-Zéland Déli-szigetén fekvő Christchurch két mecseténél, a muzulmánok számára kiemelten fontos pénteki ima idején. A férfi a fejére szerelt kamera segítségével a Facebookon élőben közvetítette ámokfutását.



Az élő közvetítés 17 percig tartott, a Facebook azonban csak a rendőrségi értesítést követően távolította el a felvételt, így a videó gyorsan elterjedt az interneten. A Facebook közlése szerint a támadást követő 24 órában világszerte 1,5 millió olyan videót távolítottak el, amelyek a christchurch-i merényletről készült felvételből tartalmaztak részleteket. A Facebook a videó több mint 900 változatát azonosította.



A szerdai Christchurch Call nevű csúcstalálkozón vezető politikusok és technológiai cégek vezetői gyűlnek össze, hogy megállapodjanak, miként előzhető meg a terrorizmus szervezése és népszerűsítése a közösségi médiumok felületén.



A párizsi találkozó házigazdája Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök lesz, az eseményen várhatóan a Facebook, a Google, a Twitter és egyéb technológiai cégek képviselői vesznek részt, Mark Zuckerberg, a Facebook elnök-vezérigazgatója azonban nem lesz jelen.



